Wildau

In einer Woche steht ein wichtiger Termin an auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildauan: Der Grundstein wird gelegt für ein weiteres Studentenwohnheim. Es wird direkt neben dem markanten Wohnkomplex entstehen, der 2012 in der südwestlichen Ecke des Campus’ gebaut worden ist. „Wir freuen uns, dass wir durch eine Vollfinanzierung des Landes Brandenburg die Möglichkeit bekommen, in Wildau weiteren bezahlbaren Wohnraum für Studierende zu errichten“, sagt Peter Heiß, Geschäftsführer des zuständigen Studentenwerks Potsdam. Zur Grundsteinlegung wird auch Brandenburgs Ministerin für Bildung, Forschung und Kultur, Martina Münch ( SPD), erwartet.

Viele internationale Mieter

Noch im Spätsommer vergangenen Jahres, als gerade die Gespräche mit den Wildauer Stadtverordneten zu dem neuen Bauprojekt liefen, merkte Heiß an, dass Wildau der Hochschulstandort mit der schlechtesten Versorgung in Brandenburg sei. „Die Versorgungsquote lag hier zuletzt bei mageren neun Prozent“, berichtet Heiß. Auf dem freien Wohnungsmarkt eine günstige Bleibe zu finden, gestalte sich für viele schwierig, für internationale Studierende im Besonderen, ergänzt er.

Derzeit gibt es 331 Wohnheimplätze

Wie dem Geschäftsbericht des Studentenwerks für 2018 zu entnehmen ist, hatte Wildau von allen Hochschulstandorten des Studentenwerks die meisten internationalen Mieter – mehr als 56 Prozent der in den Wildauer Wohnheimen lebenden Studierenden kommen aus anderen Nationen. Derzeit gibt es 331 Wohnheimplätze. Die Nachfrage nach weiterem Wohnraum ist immens. „ Die zusätzlichen 117 Wohnplätze lösen das Problem von zu wenig bezahlbarem Wohnraum natürlich nicht in Luft auf, aber es ist ein Anfang.“

78 Wohneinheiten entstehen im Neubau

Peter Heiß denkt deshalb durchaus weiter in die Zukunft und hinterfragt darum die neue Wildauer Stellplatzordnung, bei der für jeden Mieter der Stadt ein Parkplatz vorgesehen werden soll. Das, betont er, „wäre bei kommenden Projekten durchaus ein K.o.-Kriterium“. Nicht zuletzt, weil gerade mal jeder sechste der in den Wohnheimen lebenden Studierenden überhaupt ein Auto besäße.

Wohnheim mit vier Geschosse

Wie der andere Bau auf dem Campus auch wird das neue Wohnheim vier Geschosse aufweisen. Und – wie die vom zuständigen Architekturbüro Sahlmann & Partner gestaltete Ansicht oben zeigt – die farbliche Akzentuierung des bestehenden Baus durch einen frischen Grünton aufgreifen. Insgesamt werden 78 Wohneinheiten entstehen, die gesamte Nutzfläche beträgt fast 2300 Quadratmeter. Bereits im Juni haben die Rohbauarbeiten angefangen. Fertiggestellt werden soll das neue Wohnheim zum Start des Wintersemesters 2020/21. 9,5 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr für den Neubau mit dem vom Brandenburger Landtag verabschiedeten Nachtragshaushalt des Landes vorgesehen.

Mieten sollen unter 350 Euro bleiben

Die Mieten für die derzeit noch drei Wildauer Wohnheime auf dem Campus, in der Birkenallee und in der Schillerallee bewegen sich von 180 Euro für ein Ein-Bett-Zimmer ohne Bad oder Kochgelegenheit bis zu 345 Euro für ein kleines Familien-Appartement nebst Bad und Miniküche. Auch im neuen Gebäude soll keine der Unterkunftsvarianten die Bafög-Wohnpauschale von dann 350 Euro überschreiten.

Auch Doppelzimmer wird es geben

Angedacht ist sogar, dass es einige Doppelzimmer geben wird, in denen sich zwei Studierende einen Wohnraum mit Kochnische und Bad teilen. „Uns ist bewusst, dass bei diesem Thema die Meinungen auseinandergehen und es einige sogar als entwürdigend empfinden, Studierende zu zweit in einem Zimmer wohnen zu lassen“, so Peter Heiß. „Trotzdem haben wir uns für diesen Weg entschieden, in der Hoffnung, dass so ein paar Studierende mehr an dem Wunschhochschulort studieren können“, erläutert er.

Zimmer sind bezahlbar

Das Studentenwerk Potsdam sei das erste in Deutschland, das diese Wohnform dauerhaft in seinem Portfolio habe. Ein Platz in einem Doppelzimmer sei „auch für Studierende zu finanzieren, die mit sehr geringer finanzieller Ausstattung über die Runden kommen müssen“, so Peter Heiß. „Denn leider ist die Wahl des Hochschulorts inzwischen (zu) eng mit der Frage verknüpft, ob man sich dort eine Bleibe leisten kann“, fügt er hinzu. Schon bei der Online-Bewerbung können künftige Mieter Wunschmitbewohner benennen.

Von Karen Grunow