Wildau

Hedda hat ganz viele Ideen, sieht für sich zahlreiche berufliche Perspektiven. Die 23-Jährige steckt gerade mitten in der Bachelor-Arbeit an der Technischen Hochschule Wildau. Sie ist angehende Maschinenbauerin – eine für Frauen durchaus noch immer recht ungewöhnliche Studienwahl. „Es ist kunterbunt“, sagt sie über das Berufsfeld. Und: „Wir haben einen komplett anderen Blick auf manche Dinge. Und es wird ja auch gesucht“, erklärt sie, warum gerade Frauen sich für ein Maschinenbau-Studium interessieren sollten.

Projekt will auf MINT-Studiengänge neugierig machen

Ihre Einblicke und Erfahrungen teilt sie gern; mit Katja Wenger vom Zentrum für Hochschulkommunikation der TH Wildau hat sie ausführlich darüber gesprochen. Die Studienberaterin hat Hedda und andere Studentinnen eher technisch orientierter Studiengänge der TH interviewt. Katja Wenger leitet das Projekt „Live Counselling“, mit dem vor allem Schülerinnen auf die MINT-Studiengänge – also Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – aufmerksam gemacht werden sollen. Interviews wie das mit Hedda gehören zum Konzept des Projektes.

Es geht einzig um Begeisterung für das Thema

In den kommenden Monaten sollen weitere Studentinnen befragt werden. Außerdem plant Katja Wenger Interviews mit Absolventinnen, will herausfinden, wie diese im Berufsalltag in oft noch eher von Männern dominierten Bereichen zurechtkommen. „Ich hoffe einfach, dass sich mehr Frauen auch in die Ingenieur-Welt trauen und vor allem in die nachhaltige Ingenieur-Welt“, sagt Studentin Thea, die gerade in ihrem ersten Semester im Studiengang Physikalische Technologien/Energiesysteme steckt. Frauen sollten sich so etwas zutrauen, findet sie.

Maschinenbau-Studentin Hedda steckt mittlerweile mitten in ihrer Bachelor-Arbeit. Quelle: Patrick Grabasch/TH Wildau

„Hauptsache, du hast Inspiration“, ist ihre klare Einstellung zur Studien- und Berufswahl.

Interviews werden auf der Homepage veröffentlicht

„Zukunftsgeschichten“ heißt diese besondere Interviewreihe, die ersten der ausführlichen und auch persönlichen, oft überraschenden Gespräche sind bereits auf der Homepage der TH Wildau verfügbar. „Ich fand jedes einzelne spannend“, betont Katja Wenger. Für sie war diese Art Arbeit, wie eine Journalistin Interviews zu führen, eine neue Erfahrung. Sie freut sich auf weitere Begegnungen. Manche ließen sich durch persönliche Kontakte an der TH selbst organisieren, andere wurden über Studiengangsprecher vermittelt oder das Team eines Studiengangs kam sogar selbst auf Katja Wenger und ihre Kollegen vom Zentrum für Hochschulkommunikation zu. Das Interesse, gemeinsam gute Wege zu finden, die Inhalte eines Studiums an der TH an Jugendlichen zu vermitteln, sie auf diesen Ort neugierig zu machen, ist groß.

Es gibt viele Beratungsmöglichkeiten

Die Interviews sind letztlich aber nur ein Baustein des Projektes. Zusammengearbeitet wird für „Live Counselling“ mit kooperierenden Schulen der Region und Jugendberufsagenturen. Entwickelt werden Beratungsangebote, vor allem in Form von Webinaren. Etwas, das sich insbesondere momentan anbietet, da aufgrund der Corona-Regelungen persönliche Beratungen im direkten Gespräch nicht möglich sind.

Atmosphäre an der TH

Wie es sich für sie anfühlt, mitten in der Pandemie ein dadurch vor allem von Distanz geprägtes Studium begonnen zu haben, schildert die 19-jährige Thea: „Ich habe mitbekommen, wenn man mit den Leuten aus unserem Studiengang wenigstens ein Spiel zusammenspielt oder ein bisschen quatscht oder Lerngruppen macht, dass man so während Corona trotzdem ein Gruppengefühl in den Studiengang reinbringen kann.“ Die TH kannte sie schon von einem Praktikum als Schülerin. Wie sie schwärmt auch Michelle über die Wildauer Hochschule: „Vor allem die kleine Klassengröße, die familiäre Atmosphäre und der praktische Anteil, den die TH Wildau anbietet, haben mich letztendlich überzeugt.“

Das Projekt „Live Counselling“ konnte im Sommer vergangenen Jahres gestartet werden. Es läuft insgesamt zwei Jahre und wird durch den Europäischen Sozialfonds und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert. Für jeden der MINT-Studiengänge der TH soll es bald mindestens eine „Zukunftsgeschichte“ geben.

Von Karen Grunow