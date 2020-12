Wildau

In Wildau wird eine Arbeitsgruppe Radverkehr gegründet. Das erste Treffen soll am 21. Januar stattfinden. In dem Gremium wird besprochen, wie die Bedingungen für Fahrradfahrer in Wildau verbessert werden können.

Wildauer sind zur Mitarbeit eingeladen. Die Stadtverwaltung hat auf der Internetseite eine Aufruf dazu veröffentlicht. Interessenten können sich im Rathaus melden. Der Arbeitsgruppe soll sich vier Mal im Jahr tagen. Ihr gehören Mitarbeiter der Wildauer Stadtverwaltung, Stadtverordnete, Vertreter des Straßenverkehrsamtes Dahme-Spreewald, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) sowie der Technischen Hochschule Wildau an. An der TH Wildau beginnt im Sommersemester eine neuer Studiengang zum Radverkehr. Es ist eine von deutschlandweit sieben Professuren, die das Bundesverkehrsministerium fördert.

Sofortprogramm zum Radverkehr

Die Arbeitsgruppe ist Teil eines Sofortprogramms zur Förderung des Radverkehrs in Wildau, das der Stadtrat auf Initiative der Fraktion BfW/Grüne beschlossen hat. Es sieht außerdem vor, dass bei allen Planungen zum öffentlichen Raum der Radverkehr angemessen berücksichtigt wird. Die Bürgermeisterin soll bis Ende 2021 ein Radkonzept für Wildau vorlegen.

Beim ersten Treffen der neue AG im Januar wird erst einmal festgelegt, mit welchen Themen sich die Mitglieder beschäftigen werden. Einige Anregungen gab es zuletzt auf einer Radtour durch Wildau mit Stadtverordneten, Einwohnern und Rathausmitarbeitern. Es wurden 45 Schwachstellen allein auf den Hauptstraßen festgestellt. So waren Ausschilderungen schlecht oder verwirrend. Schlecht wurde die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger in der Bergstraße bewertet. Wege zu Schulen und Kitas fielen ebenfalls negativ auf. Erkenntnisse aus der Rundfahrt sollen in die neue Arbeitsgruppe gleich mit einfließen.

Noch steht nicht fest, wie das erste Treffen stattfinden wird. Wegen der Corona-Pandemie ist es derzeit fraglich, ob eine persönliche Begegnung der Mitglieder der Arbeitsgruppe möglich sein wird. Alternativ dazu könnte eine Videokonferenz durchgeführt werden. Der Landkreis und die TH haben ihre Teilnahme schon zugesagt. Im Wildauer Rathaus hofft man noch auf eine stärkere Beteiligung von Einwohnern. Auf den Aufruf zur Mitarbeit hat sich bisher eine Wildauerin gemeldet.

Kritik an Wildauer Radwegen

Im Stadtrat hatte unlängst ein Besucher den schlechten Zustand von Radwegen kritisiert und Verbesserungen gefordert. Die Radwege haben die Stadtpolitiker zuletzt wiederholt beschäftigt. So wurde ebenfalls beschlossen, den Bau eines Radweges von Eichwalde nach Königs Wusterhausen westlich der Bahnlinie zu prüfen. Auf Wildauer Gebiet soll er vom Bahnübergang Westkorso zum Bahnübergang Freiheitstraße, den S-Bahnhof Wildau bis zur Ortsgrenze nach Königs Wusterhausen führen.

Der durchgehende Radweg wurde die Situation für alle Radfahrer verbessern, heißt es in der Begründung. Er sei besonders für Schüler wichtig. Die Stadt Wildau hat sich einer interkommunalen Arbeitsgruppe zur Förderung des Radverkehrs angeschlossen, der Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf, Schönefeld und Königs Wusterhausen angehören.

In Wildau soll das Radwegenetz sicherer und besser nutzbar werden. Damit soll auch erreicht werden, dass mehr Wildauer das Fahrrad nutzen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Von der Arbeitsgruppe erhofft sich das Rathaus konkrete Vorschläge dafür.

Info: Interessierte Wildauer können sich im Rathaus informieren und für eine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe melden unter 03375/50 54 52 oder per Mail an: h.jordan@wildau.de

Von Frank Pawlowski