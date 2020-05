Wiwo-Streit hat weitere personelle Folgen in Wildau

Wildau

In Wildau hat der Streit um die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft Wiwo zu weiteren personellen Konsequenzen geführt. Sie betreffen die Stadtverordnetenversammlung und den Aufsichtsrat der Wiwo.

Austritt und Rauswurf

Der parteilose Stadtverordnete Thomas Wilde, 58, ist aus der Linksfraktion ausgetreten und hat sich der SPD-Fraktion angeschlossen. Stadtverordneter Kevin Weidler, 36, ebenfalls parteilos, ist aus der Fraktion Bürger für Wildau|Grüne ausgeschlossen worden. Das sind Nachwirkungen des Streits zwischen der Stadt und ihrer Tochtergesellschaft Wiwo. Es ging zuletzt vor allem um die fristlose Entlassung des langjährigen Geschäftsführers Frank Kerber.

Nicht auf Fraktionskurs

Stadtverordnete der Linken und von BfW|Grüne wollten das verhindern. Thomas Wilde und Kevin Weidler missbilligten deren Vorgehen in der SVV. Weidler wollte seiner Fraktion deshalb aber nicht den Rücken kehren. Der Ausschluss sei gegen seinen Willen erfolgt, beklagte er. Fraktionschef Frank Vulpius sagte der MAZ, die anderen vier Mitglieder hätten sich gegen seinen Verbleib ausgesprochen. Es sei zu viel Vertrauen verloren gegangen. Kevin Weidler, der als Ingenieur für Luftfahrttechnik in Berlin arbeitet, glaubt hingegen, das Vertrauen hätte wieder hergestellt werden können. Er will nun als fraktionsloser Stadtverordneter weiterarbeiten. Sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Wiwo übe er weiter aus, kündigte er an. Weidler war für BfW|Grüne in den Aufsichtsrat gewählt worden.

Aufsichtsratsmitglied abberufen

Ebenfalls in Folge des Wiwo-Streits ist Aufsichtsratsmitglied Heinz Hillebrand auf Bitten des Gremiums von der SVV mehrheitlich abberufen worden. Dem Linken-Fraktionschef werden diverse rechtliche Vergehen vorgeworfen, wie Aufsichtsratsvorsitzender und CDU-Fraktionschef Mark Scheiner sagte. Hillebrand bestreitet die Vorwürfe. Er lässt die Rechtmäßigkeit der Abberufung nun von der Kommunalaufsicht prüfen.

Hillebrand hatte sich für den entlassenen Wiwo-Chef eingesetzt und zugleich Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) für ein geplantes Grundstücksgeschäft wiederholt kritisiert. Es laufen Korruptionsermittlungen gegen die Bürgermeisterin, ihren Stellvertreter und einen Investor. Angela Homuth begrüßte die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Dem Wiwo-Aufsichtsrat gehören fünf Stadtverordnete und die Bürgermeisterin an. Die Fraktionen haben ein Vorschlagsrecht. Die Mitglieder werden in der SVV für fünf Jahre gewählt. Die SPD als stärkste Fraktion stellt zwei Aufsichtsräte, CDU| FDP, Linke und BfW|Grüne haben je einen Sitz.

Von Frank Pawlowski