Real in Wildau schließt

Wildau

Der Real in Wildau wird ab dem 31. März 2021 geschlossen. Nur der Aufsichtsrat von Real muss dieser Entscheidung noch zustimmen. Das bestätigte Real am Mittwoch gegenüber der MAZ. „Hintergrund für die Entscheidung ist die schwierige wirtschaftliche Lage des Standorts sowie eine fehlende Entwicklungsperspektive“, hieß es von Real weiter.

Die Mitarbeiter des Marktes seien am Mittwochmorgen von dem zuständigen Regionalleiter über die Entscheidung informiert worden.

DGB-Kreisvorsitzender entsetzt

Der DGB Kreisvorsitzende und Real Mitarbeiter Danny Albrecht ist entsetzt über die aktuelle Situation. „ So geht man nicht mit Mitarbeitern um“, sagt Albrecht. Von Verdi wünscht sich Danny Albrecht weitere Proteste gegen die Schließung.

Die nächsten Schritte sollen Verhandlungen mit dem Betriebsrat des Real Wildau sein, in denen es um einen Sozialplan und einen Interessensausgleich gehen soll. Wann genau diese Verhandlungen beginnen sollen steht noch nicht fest. Real selber spricht nur von einem schnellstmöglichen Beginn der Gespräche.

A10-Center noch nicht informiert

Das A10-Center, wo der Real in Wildau seine Filiale hat, wurde bis jetzt noch nicht offiziell über die Schließung informiert. Deshalb werden dort aktuell auch keine Maßnahmen wegen der Schließung des Real getroffen. Die Vermutung Danny Albrechts, dass der Mietvertrag zwischen dem A10 Center und Real zum 31. März 2021 ausläuft, wollten weder Real noch das A10 Center bestätigen.

Sieben Filialen sollen schließen

Am Dienstagvormittag war bekannt geworden, dass Real noch vor dem Vollzug des Verkaufs der Supermarktkette an den russischen Investor, die Weichen für die Schließung von sieben Filialen stellt. Zum Jahresende sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Geschäfte in Bamberg und Deggendorf, im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim und im niedersächsischen Papenburg ihr Tore schließen. Ende März nächsten Jahres sollen die Geschäfte in Augsburg und in Wildau folgen, zum Ende Juni 2021 auch die Filiale im nordrhein-westfälischen Rheine. Insgesamt sind davon 650 Mitarbeiter betroffen. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Gruppe darüber berichtet.Die Schließungen seien mit den künftigen Real-Eigentümer besprochen, erfuhr dpa.

Künftiger Besitzer will einen Großteil der Geschäfte verkaufen

Der künftige Real-Besitzer SCP hatte bereits kurz nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit der Metro angekündigt, rund 30 Filialen mangels Zukunftsperspektiven schließen zu wollen. Der Rest der Kette soll zerschlagen werden. Ein Großteil der 276 Real-Märkte soll an Wettbewerber wie Kaufland, Globus oder Edeka verkauft werden. Nur ein Kern von 50 Filialen soll noch 24 Monate unter dem Namen Real weitergeführt werden.

Von Lukas Rosendahl