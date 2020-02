Jens Westphal aus Wildau rast mit Tempo 120 übers Wasser

Wildau

Jens Westphal ist einer von rund 40 europäischen Rennbootfahrern in der Formel 4. Seit 1969 lebt der 50-Jährige in Wildau. Hier lagert er auch sein Boot, wenn er damit nicht gerade an Rennen in Frankreich, Polen oder Deutschland teilnimmt.

Einen Laien erinnert das 4,60 Meter lange und 2,20 Meter breite Boot eher an eine Rakete. Nur der große schwarze Motor, am hinteren Teil des Bootes, sieht so aus, als wäre er für das Wasser gemacht worden. Kein Wunder, denn bei einer Fahrtgeschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern berührt die Spitze des Bootes das Wasser nur selten. „ Ich fahre sozusagen auf einem Luftpolster“, sagt Jens Westphal.

Wie alles angefangen hat

Angefangen hat alles auf einer Bootsmesse in Berlin. Jens Westphal wollte eigentlich nur einen Freund begleiten, der auf der Messe nach Angelausrüstung gesucht hatte, bis er das Rennboot vom Berliner Formel 4-Fahrer Uwe Brettschneider sieht. „Das ist natürlich ein Anblick, an dem man nur schwer vorbeigehen kann“, sagt Westphal und erzählt von einem lockeren Gespräch mit Brettschneider. „Dann ging irgendwie alles ganz schnell. Im März 2010 habe ich meine Rennlizenz bekommen, und schon im Mai bin ich mein erstes Rennen gefahren“, erzählt Jens Westphal und muss selbst ein bisschen schmunzeln.

Zur Galerie Mit bis zu 120 Stundenkilometern ist das Rennboot von Jens Westphal auf dem See unterwegs. Hier Bilder von seinen Rennen.

2015 nimmt er zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft in Paris teil, 2017 geht es zur Europameisterschaft nach Rendsburg. Sein bisher bestes Ergebnis erreicht der Wildauer 2012 in der Formel 5. Hier belegt Westphal in Berlin den ersten Platz. Der Ablauf der Rennen ist meistens sehr ähnlich: Es werden mehrere Runden gefahren, die jeweils rund 1.200 bis 1.500 Meter lang sind. Bis schließlich der Sieger feststeht, dauert es in der Regel eine halbe Stunde. „Wer hier erfolgreich sein will, der muss lernen, das Wasser zu lesen“, erklärt Westphal.

Zwischen fünf- und zehntausend Zuschauer kommen zu den Austragungsorten der Rennen und feuern ihre Favoriten an. Darunter auch richtige Fans, die Autogramme oder T-Shirts von den Fahrern haben wollen. Möglich ist das in sogenannten Besichtigungszeiten. Dann können die Fans ganz nah an die Rennbootfahrer heran.

Ziele für 2020

Im Mai diesen Jahres will Jens Westphal zum ersten mal am 24 Stunden-Rennen von Rouen in Frankreich teilnehmen. „Das ist wie das 24 Stunden-Autorennen von Le Mans, nur auf dem Wasser“, sagt Westphal. Hier muss aus jedem Team, das insgesamt aus vier Fahrern besteht, immer einer mit dem Boot auf dem Wasser sein. Nach etwa zwei Stunden wechseln sich die Fahrer ab und können sich ausruhen.

Besonders wichtig ist eine gute Vorbereitung auf die Rennen. Dazu fährt Jens Westphal drei bis vier Mal im Jahr nach Chodziez in Polen. „Auf den Gewässern hier in der Umgebung darf man höchstens zwölf Stundenkilometer fahren. Das ist für das Training natürlich viel zu langsam“, sagt Westphal und lacht. Außerdem müssen beim Training immer Rettungskräfte anwesend sein, die im Notfall helfen können. „Es ist nicht selten, dass sich ein Boot überschlägt und das Cockpit mit Wasser geflutet wird. Dann braucht es schnell Taucher, die den Fahrer befreien“, berichtet Westphal. Selbst ist ihm das zum Glück noch nie passiert. In seiner Karriere gab es bisher erst drei Unfälle.

Rennboot fahren ist ein teures Hobby

Leben kann Jens Westphal von seinem Hobby nicht. Eigentlich arbeitet der gelernte Dreher als Empfangsmitarbeiter. Für einen Sieg bei der Weltmeisterschaft gibt es nur einen Pokal und 500 Euro Transportgeld. „Insgesamt gebe ich im Jahr rund 12.000 Euro für den Sport aus. Allein das Boot kostet in der Anschaffung rund 26.000 Euro“, sagt Westphal. Besonders teuer sind die Unterkünfte bei den Rennen und die Ersatzteile für das Boot. Unterstützt wird Jens Westphal von seinen Sponsoren. Die übernehmen rund die Hälfte der Kosten und bekommen dafür einen Werbeaufkleber auf dem Boot.

Auch die Familie des Rennbootfahrers steht voll hinter ihm. Während Westphals Frau alles für die nächsten Rennen organisiert, unterstützt sein Bruder ihn bei der Technik im Boot. Für andere Dinge bleibt ohnehin wenig Zeit, denn Jens Westphal investiert um die 20 seiner Urlaubstage in den Sport. „Mir macht die Geschwindigkeit beim fahren einfach großen Spaß. Ich mache das auch, um mir zu beweisen, dass ich das Boot im Wasser beherrschen kann“, erklärt Jens Westphal, wenn man ihn nach seiner Motivation fragt. Auch ein Ende seiner Karriere ist noch nicht in Sicht. „Ich kenne jemanden, der erst mit 77 Jahren aufgehört hat, Rennboot zu fahren, weil er keine Lust mehr hatte. Körperlich hätte der auch noch länger gekonnt“, sagt Jens Westphal.

Von Lukas Rosendahl