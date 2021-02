Wildau

Der Wissenschafts- und Technologiestandort Wildau (Dahme-Spreewald) wächst weiter: Das Robert Koch-Institut (RKI) baut derzeit eine neue Außenstelle in Wildau auf.

Wie das RKI am Montag mitteilte, soll in Wildau künftig zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im öffentlichen Gesundheitswesen geforscht werden. Derzeit entstehe dort ein „einzigartiges Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public-Health-Forschung“, kurz ZKI-PH.

„Das ist wie ein Sechser im Lotto für uns“, sagt Gerhard Janßen, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Dahme-Spreewald. Die Forschung zur Künstlichen Intelligenz sei gerade mit Blick auf die Coronakrise, aber auch andere Gesundheitsfragen, enorm gefragt. „Das sind modernste Technologien für aktuelle Themen.“

Eröffnung des Zentrums im März

Der neue RKI-Standort siedelt sich im Zentrum für Zukunftstechnologien an, sagt Janßen. Die ersten Mitarbeiter der RKI würden bereits am 1. März dort einziehen, eine offizielle Eröffnung sei für Ende März angesetzt.

Damit befindet sich der RKI-Standort in unmittelbarere Nachbarschaft zur Technischen Hochschule (TH) Wildau. Mit der Hochschule habe es bereits Kooperationsgespräche gegeben, heißt es seitens des RKI. Die TH hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz befasst.

Dass die Wahl für einen neuen RKI-Standort auf Wildau fiel, freut auch die Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD). „Ich bin stolz darauf, dass sich das RKI für Wildau entschieden hat“, sagt sie der MAZ. In den vergangenen Jahren sei im Bereich der Technologien und Start-Ups bereits viel in Wildau entstanden – und nun kommt das RKI-Zentrum noch dazu.

100 neue Stellen am Standort Wildau

Und mit der RKI-Außenstelle kommen auch neue Arbeitsplätze: Nach Angaben des Instituts sind etwa 100 Stellen geplant, aktuell werde noch nach einem Leiter des Zentrums gesucht. Für den neuen Standort werde man wohl hauptsächlich Informatiker, Virologen und Mediziner einstellen, sagt Janßen.

Schließlich soll es in dem neuen Zentrum um nicht weniger als um die Frage gehen, wie Pandemien künftig bekämpft werden können. Dafür seien verlässliche und aktuelle Daten die Grundlage „jeder erfolgreichen Pandemiebekämpfung“, wie eine RKI-Sprecherin auf MAZ-Anfrage erklärt. Dafür müssen Daten zunächst gesammelt, gespeichert, ausgewertet und miteinander verglichen werden.

Große Datenmengen bei Corona-Forschung

Dabei können allerdings enorm große Datenmengen entstehen. Gerade mit Blick auf das Coronavirus würden – je nach Fragestellung – viele Daten benötigt, so die Sprecherin. Und die wollen effizient ausgewertet sein. Aus diesen Gründen habe man beim RKI Ressourcen und Expertisen bündeln wollen – und deshalb in Wildau das neue Zentrum für Künstliche Intelligenz aufgebaut.

Das Robert-Koch-Institut hat neben seinem drei Standorten in Berlin auch noch einen weitere Außenstelle in Wernigerode. Mit dem Zentrum in Wildau kommt nun ein weiterer Standort in Brandenburg hinzu.

