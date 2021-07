Robert-Koch-Institut zieht nach Wildau

Wildau

Auf den Weg gebracht wurde das Projekt bereits vor zwei Jahren, als der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler auf der Suche nach einem Standort für eine neue zukunftsweisende Außenstelle des Gesundheitszentrums nach Wildau kam. Seine Intention: Auch international neue Impulse für die öffentliche Gesundheit (Public Health) zu setzen. Ende des Jahres soll die neue Institutsdependance im kürzlich eröffneten Zentrum für Zukunftstechnologien vis a vis der Technischen Hochschule (TH) nun komplett sein. Mehr als 200 Wissenschaftler und andere Mitwirkende werden dann im neuen Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public Health Forschung (ZKI-PH) an der Zukunftsaufgabe der Nutzung neuer digitaler Technologien zum Wohle der öffentlichen Gesundheit arbeiten.

Durch die Pandemie geprägt

Das Vorhaben ist zwar schon älter als die Corona-Pandemie. Gleichwohl hat das Virus das neue Zentrum geprägt. „Epidemien umfassender zu analysieren und Frühwarnsysteme weiterzuentwickeln“ wurde kürzlich vom RKI als ein zentrales Ziel definiert. Die an der TH vorhandene Expertise in den Bereichen der angewandten Biowissenschaften und Informatik „ergänze die Ausrichtung des ZKI-PH dabei optimal“. Auch die Hochschule streicht heraus, „gemeinsame Forschungsvorhaben entwickeln“ zu wollen, wie es TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer Klaus-Martin Melzer formuliert.

KI will das RKI künftig einsetzen, um „große und komplexe Datenquellen nutzbar“ zu machen. Es geht also quasi um eine Art Logistik um das gemeinhin auch „big data“ genannte ständig wachsende Datenmeer in allen möglichen Bereichen erschließen zu können. So sei es möglich, die heute schon betriebene Nutzung vorhandener Mobilitätsdaten zur Vorhersage von Epidemie-Ausbreitungen enorm auszuweiten, meint Melzer. Auch die Entwicklung von Technologien zur Automatisierung von Forschungslaboren und der Optimierung von Untersuchungsreihen kann er sich vorstellen. „Da geht es um Zeit- und Ressourcen-Einsparungen in Zehnerpotenzen“, so der TH-Vizepräsident.

Krankheiten besser und schneller erkennen

Eine „verbesserte Berechnung von Krankheitslasten oder die Visualisierung komplexer Zusammenhänge“ werden vom RKI ebenso als Ziele formuliert. Ein weiterer Bereich hier könne der Einsatz der digitalen Intelligenz zur „Bilderkennung mikroskopischer Aufnahmen“ sein. Künstliche Intelligenz könne hier vielleicht noch effizienter arbeiten als humane Fachleute, um Krankheiten und akute gesundheitliche Gefährdungen zu erkennen, so Melzer.

Natürlich ist das neue ZKI-PH auch Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Transformation der Region beim Abschied von der Braunkohle als wirtschaftlicher Basis. Aus diesem Grund wird der Aufbau des Zentrums auch mit Fördergeldern aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregion finanziert. Für das RKI schält sich da schon eine Zukunftsvision für die Region ab: Das „international, innovativ und interdisziplinär“ ausgerichtete Vorhaben zeige „großes Potenzial“ heißt es.

Kooperation mit der Technischen Hochschule

Schon lange bevor die ersten RKI-Forscher den neuen Standort direkt bei der Technischen Hochschule kürzlich beziehen konnten, gab es erste enge Kooperationen zwischen den beiden Institutionen. An der TH ist das Thema Künstliche Intelligenz seit Jahren im Fokus, nicht nur durch die Arbeit mit humanoiden Robotern, die zum Beispiel zur Unterstützung der Mitarbeiter der Hochschulbibliothek eingesetzt werden. Seit Ende 2019 gibt es an der Hochschule zudem das „Wildauer Netzwerk für Künstliche Intelligenz“ – kurz „WiN-KI“ –, ein Zusammenschluss von Professoren an der TH und weiterer Akteure. Der Ansatz ist durchweg interdisziplinär, 14 ganz verschiedene Forschungs- und Arbeitsbereiche der Hochschule werden dadurch vernetzt. Ein wichtiger Partner auch für dieses Netzwerk ist das RKI.

Von Gerald Dietz