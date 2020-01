Drei Motorradfahrer waren am Montag in Unfälle verwickelt. Am Abend wollte der Fahrer eines Ford in Mittenwalde auf die Auffahrt zur Autobahn A 13 abbiegen und stieß mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Dessen Fahrer (18) kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer beging Unfallflucht.