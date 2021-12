Wildau

Bürgermeisterin Angela Homuth, Kämmerer Marc Anders und Sven Schulze von der Wiwo trafen sich am Dienstagvormittag mit Uwe Gladrow und Manfred Stöpper von der SG Phönix Wildau zur symbolischen Übergabe von sechs Containern für den Verein. Sie sollen am Kunstrasenplatz aufgestellt werden. Seit Anfang der 90 iger Jahre, als das dortige Gebäude abgebrannt ist, gibt es weder Umkleidemöglichkeiten noch einen Sanitärtrakt, so dass die Sportler jedes Mal den Weg in das Wildorado auf sich nehmen müssen.

Rund 25 Tausend Euro kosten die sechs Container. Dazu kommt in etwa noch einmal die gleiche Summe an Anschlusskosten.

Große Freude über Spendencheck

Der Gewerbeverein Wildau hat die Anschaffung der Container unterstützt und überreichte kürzlich der SG Phönix Wildau einen Spendenscheck in Höhe von 5400 Euro. 11 Firmen und Gewerbevereinsmitglieder haben diese beachtliche Summe zusammengebracht. „Wir haben uns mit Freude eingebracht und das Geld kam binnen weniger Tage zusammen“, berichtet die zweite Vorsitzende des Gewerbevereines Christina Engel. Damit kann nun einer der Container finanziert werden. Die größte Einzelspende kam von der Munari GmbH.

Gewerbeverein Wildau übergibt Spende von 5400 Euro an Phönix Wildau Quelle: Privat

„Wir haben uns gefreut über die schnelle Reaktion des Gewerbevereines, der Stadt und der Wiwo“, uns bei unserem Problem behilflich zu sein“, sagt Präsident Uwe Gladrow und auch, dass man sich freuen würde, wenn es im gleichen Tempo wie bei der Beschaffung auch beim Aufbau und Anschließen weiter geht. Es wäre gut, wenn die Container im Frühjahr an ihrem Bestimmungsort stehen und genutzt werden können. Die Bürgermeisterin erklärte, dass der Bauantrag gestellt ist und man nun auf die Baugenehmigung warte, um die Container anschließen zu können.

„Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit und die Initiative uns zu helfen“, sagt Manfred Stöpper und hofft, dass es bald wieder aufwärts gehen kann mit dem Amateursport, der durch Corona ausgebremst wurde.

Von Gerlinde Irmscher