Schwerin

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht über einen Brand in der Schweriner Seestraße informiert. Dort brannte ein Carport mit zwei Pkws und einem Pkw-Anhänger völlig herunter. Durch das Feuer wurde die Garage auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bisher noch unbekannten Brandursache aufgenommen.

Diebe entwenden Kupferkabel von Baustelle in Schönefeld

Von einer Baustelle in Schönefeld, Alfred-Döblin-Allee, entwendeten Diebe über die Osterfeiertage Kupferkabel. Sie beschädigten dabei mehrere Stromkästen. Der entstandene Schaden wurde mit rund 10.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache.

Wildau: Nach dem Urlaub war die Yamaha weg

Eine böse Überraschung erwartete den Eigentümer eines Motorrades vom Typ Yamaha am Montagabend nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Unbekannte hatten das Krad von der Parkfläche am Hückelhovener Ring gestohlen. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden umgehend eingeleitet.

Bei Zeuthen brannten 200 Quadratmeter Wald

Die Feuerwehr hat am Montagabend gegen 21 Uhr einen Brand von rund 200 Quadratmetern Wald im Bereich An der Eisenbahn gelöscht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Von MAZonline