Schnupperstudium an der TH Wildau

Das Schnupperstudium der Technischen Hochschule Wildau, bei dem Jugendliche erste Einblicke in den Studienalltag gewinnen können, wird während der Herbstferien stattfinden. Anders als im vergangenen Jahr, wo es coronabedingt im Rahmen des Schnupperstudiums nur Online-Angebote gab, sollen die Teilnehmer diesmal auch vor Ort einige Lehrveranstaltungen oder Workshops besuchen können.

Programm für eine der Ferienwochen

Wie sonst auch, ist das Schnupperstudium kostenlos. Wer mitmachen möchte, entscheidet sich entweder für die erste oder die zweite Ferienwoche. Wichtig ist den Organisatoren zu betonen, dass eine Anmeldung verbindlich ist: Wer sich einen Platz in einem der angebotenen Seminare oder Workshops reserviert, sollte dann auch erscheinen. Die Plätze sind so rar, dass es sonst ungerecht gegenüber anderen Interessierten wäre. Wer inhaltliche Fragen hat, kann sich damit an Desiree Grienitz wenden, sie koordiniert das Schnupperstudium und ist per Mail erreichbar via schuelerlabor@th-wildau.de.

Veranstaltungen vor Ort

Jede der beiden Infowochen startet mit einer kurzen Einführungsveranstaltung. Da werden alle dann auch mit den geltenden Hygieneregelungen vor Ort an der TH vertraut gemacht. Laborbesuche, Vorlesungen, Campusrundgänge, Wissenschecks und generelle Informationen zum Thema Studium gehören zu den vielfältigen Angeboten. Manches findet dabei explizit digital statt, für andere Sachen können sich jeweils fünf bis 16 Jugendliche anmelden. Für die Online-Veranstaltungen gibt es dagegen keine Kapazitätsgrenze.

Informationen zu den verschiedenen Studienrichtungen, die im Rahmen des Schnupperstudiums präsentiert werden, sowie zu den Inhalten und konkreten Terminen gibt es auf der Homepage der Hochschule unter www.th-wildau.de/schnupperstudium.

