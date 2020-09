Zeuthen

Der Bahnübergang am Forstweg beschäftigt die Gemeinde Zeuthen im Grunde seit Jahrzehnten, und das Problem drängt immer mehr. Weil der Forstweg stark befahren ist, die Schranken aber mehr als die Hälfte der Zeit geschlossen sind, staut es sich dort praktisch immer.

Lösungen dafür kämen einige in Betracht – aber weil der Verkehr in Zeuthen auch Eichwalde und Schulzendorf betrifft, und weil die Alternativen zum Teil auch Wildau tangieren, wurde das Thema Ende voriger Woche im Regionalausschuss der vier Gemeinden behandelt. Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) stellte eine Studie vor, die die Gemeinde Zeuthen gemeinsam mit der Deutschen Bahn in Auftrag gegeben hat. Dabei zeigte sich, dass die die Zeuthener für den Übergang eine Lösung favorisieren, die gar nicht in ihrer Gemeinde liegt.

Klar scheint dabei, dass es eine echte Querung für den gesamten Straßenverkehr nur an einer Stelle geben wird, weil es schlicht zu teuer und zu aufwendig wäre, in wenigen Kilometern Abstand mehrere Unterführungen zu bauen. Denkbar wäre, am Forstweg die Bahn zu untertunneln. Der Nachteil: Der gesamte Autoverkehr würde dann durchs Zeuthener Gemeindezentrum fließen. Es gibt dort zudem Probleme mit dem Grundwasser. Außerdem ist der Forstweg selbst so eng, dass Grundstücke angekauft werden müssten.

Westkorso am einfachsten machbar

Denkbar wäre auch eine Überführung am Hankelweg, aber diese Variante wird in Zeuthen aus mehreren Gründen kritisch gesehen. Unter anderem wäre es dafür nötig, die L 402 umzulegen.

Am einfachsten machbar wäre, so sagte es Herzberger, ein Tunnel am Westkorso. Die Straße dort ist breit genug, sie verlauft auf gerade, was die Arbeiten erleichtert und günstiger macht. Einen Fußgängertunnel könnte man am Forstweg dann immer noch bauen.

Bürgermeister sollen ICE-Pläne der Bahn erfragen

Der Westkorso liegt aber auf Wildauer Gemeindegebiet – und die Wildauer sind in der Frage, ob sie die Pläne dort unterstützen würden, offenbar uneins. Während Bürgermeisterin Angela Homuth ( SPD) im persönlichen Gespräch mit Sven Herzberger nicht abgeneigt gewesen sein soll, äußerte sich ihr Stellvertreter, Marc Anders, im Ausschuss eher zurückhaltend. In Wildau plant man aktuell die Sanierung des Westkorso – ein Tunnel ist in den Plänen nicht vorgesehen.

Letztlich einigten sich die Mitglieder aus allen Gemeinden darauf, dass die Bürgermeister von Zeuthen, Wildau, Eichwalde und Schulzendorf zunächst einen gemeinsamen Brief an die Bahn aufsetzen und die Perspektiven für die Bahnstrecke erfragen. Zu klären ist, ob die Bahn tatsächlich die Strecke bis 2030 zur ICE-Strecke ausbauen will. Unter diesen Umständen wäre die Entscheidung für einen Standort in der Tat dringlich, denn dann würden voraussichtlich alle restlichen Bahnübergänge geschlossen. Der Zeuthener FDP-Mann Karl Uwe Fuchs regte an, dass sich die Wildauer Stadtverordneten eine Meinung zu einem möglichen Tunnel im Westkorso bilden, damit das Thema dann noch einmal fundiert besprochen werden kann.

Von Oliver Fischer