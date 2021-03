Dahmeland-Spreewald

Nachdem kurz vor den Weihnachtsfeiertagen im vergangenen Jahr der Einzelhandel coronabedingt schließen musste, kann seit Montag in Brandenburg wieder geshoppt werden. Das hatte die Landesregierung nach dem Corona-Gipfel in der vergangenen Woche beschlossen.

Wer nun gehofft hat, ganz entspannt neue Kleidung einkaufen zu können, muss jedoch enttäuscht werden. Statt dem „click & collect“ bei dem online geshoppt und anschließend die Waren im Laden abgeholt werden konnten, gilt jetzt „click & meet“.

Hierbei können die Kunden über die Webseiten der einzelnen Unternehmen Termine vereinbaren, an denen im Geschäft geshoppt werden kann. Denn die Anzahl der Käufer ist auf die Ladenfläche begrenzt. Ein Kunde darf pro angefangene 40 Quadratmeter shoppen, je größer die Verkaufsfläche, desto mehr Personen dürfen gleichzeitig einkaufen.

Fraglich, ob sich der Aufwand für Händler lohnt

Diese Öffnung der Läden soll eigentlich für den so dringend benötigen Umsatz sorgen, wurde aber bereits in der vergangenen Woche vom Einzelhandel scharf kritisiert, der unter der langen Dauer der Schließung leidet. Auch im A 10-Center in Wildau sieht man das neue Konzept kritisch. „Es ist schön, dass die Händler wieder da sein können, aber mit dem normalen Alltag hat das nicht zu tun“, sagt Center-Manager Matthias Borutta.

Zwar sei das Besucheraufkommen etwas höher als in den vergangenen Wochen, so Borutta, dennoch seien es wenige Kunden, die im Zuge von „click & meet“ in die Läden kommen können. Die Befürchtung ist daher groß, dass die Händler nicht die Umsätze erwirtschaften können, die sie dringend bräuchten.

„Bleibt abzuwarten, ob die Kosten der Händler eventuell höher sind als die Umsätze durch die Kunden“, sagt Borutta weiter. In der vergangenen Woche hatte das A 10-Center auf die prekäre Lage des Einzelhandels aufmerksam gemacht, indem das Einkaufszentrum rot angeleuchtet wurde (MAZ berichtete).

Die Hoffnung war groß, damit für eine baldige Öffnung der Läden sorgen zu können, um den Händlern so wieder eine Chance geben zu können. „So lange schließen zu müssen, ist für die Händler eine Katastrophe“, sagt Borutta. Nun kam jedoch erst einmal die Zwischenlösung. Sollte die Inzidenz unter 50 fallen, dürfen die Läden wieder vollständig öffnen, aktuell liegt diese jedoch bei 60,3.

So können Sie einen Termin buchen

Um einen Termin für das Einkaufserlebnis zu ergattern, kann über die Homepage des jeweiligen Unternehmens, die entsprechende App oder telefonisch gebucht werden. Dieses ist jedoch zeitlich begrenzt. Generell beträgt das Zeitfenster zum Einkaufen mindestens 30 Minuten. Bei einigen Händlern darf sogar eine Stunde lang geshoppt werden. Beim Betreten des Geschäfts werden die Kontaktdaten der Kunden aufgenommen und beim Verlassen wird dann ausgecheckt, damit der nächste hinein kann.

Besucher, die beispielsweise nach dem Lebensmitteleinkauf spontan noch in anderen Läden shoppen gehen wollen, haben da offiziell eher schlechte Karten, denn ohne Voranmeldung geht eigentlich nichts. Doch ein Besuch im A 10-Center in Wildau zeigte, dass Händler Kunden auch durchaus spontan in die Läden lassen, sofern die Terminvergabe das zulässt. Mit Schildern im Schaufenster wies man beispielsweise bei Esprit die Besucher sogar darauf hin, dass man noch freie Termine hätte.

Schlange bei C&A

„Wir freuen uns sehr, dass die Kunden wieder kommen können“, sagte Ute Hooge, Verkäuferin bei Orsay. Auch dort konnte man noch spontan einkaufen gehen. Bei C&A standen hingegen einige Besucher vor der Filiale, weil der eine oder andere etwas zu früh kam. So auch Lisa Hänel und ihre Enkelin Margit, die telefonisch einen Termin vereinbart hatten, um am Frauentag ausgiebig shoppen zu gehen.

Anders sieht es bei den Baumärkten aus. Diese dürfen seit Montag wieder für ihre Kunden öffnen. Dementsprechend groß war auch der Andrang am ersten Tag. Um zu vermeiden, dass zu viele Besucher ins Geschäfts gelangen, hatte man vor Bauhaus in Wildau eine Ampel angebracht, die den Kunden signalisiert, wann man den Baumarkt betreten kann.

Bei Ikea hingegen setzt man nach wie vor auf „click & collect“. So meldet sich der Kunde in Waltersdorf an der Filiale in einem Zelt an. Dort wird ihm eine Nummer genannt, zu der man dann mit dem Auto fährt. Dann kommen die Mitarbeiter mit der bereits im Vorfeld ausgesuchten Ware, die dann direkt eingeladen werden kann.

