Potsdam

Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg hat sich gegen einen Abriss sowjetischer Ehrenmale ausgesprochen. „Sie müssen als Originale ihrer Zeit erhalten werden, weil wir durch die Auseinandersetzung mit ihnen lernen können, diese Zeit überhaupt und besser zu verstehen“ sagte der Behördenchef in einem Interview mit dem „Prignitzer“. Solche Denkmale seien „Kinder ihrer Zeit“.

Von einer Häufung von Abrissanträgen für sowjetische Ehrenmale seit dem russischen Angriff kann in Brandenburg aber keine Rede sein. Das Landesamt korrigierte auf Nachfrage eine Äußerung Drachenbergs, wonach es schon mehrere solcher Anträge gegeben habe.

Bürger fordert Abriss des sowjetischen Ehrenmals in Wildau

Nur einen Fall gab es bisher. Ein Bürger hat den Abbau des Ehrenmals in Wildau (Dahme-Spreewald) gefordert. Dabei handele es sich aber nur um „eine Anregung“ eines einzelnen Bürgers, erklärte ein Sprecher des Denkmalamtes auf Nachfrage. Das Schreiben werde nun von der Behörde beantwortet. Man könne ein Denkmal aber nicht einfach abreißen, sagte der Sprecher.

Wildaus amtierender Bürgermeister Marc Anders erklärte, man werde dem Bürger selbstverständlich antworten. Einen Abrissantrag in der Stadtverordnetenversammlung gebe es nicht, dort sei das Ehrenmal bisher auch kein Thema gewesen. Die Abrissdebatte sieht Anders ebenso wie der Landeskonservator kritisch. Es seien geschichtliche Zeugnisse, so Anders: „Das Denkmal gehört zu Wildau“, sagte er.

Panzerdenkmal in Letschin soll bleiben

„Wir haben heute die Chance, diese Denkmale im Original zu erleben und an ihnen unsere Geschichten zu erzählen“, erklärte Thomas Drachenberg: „Wir sehen, was damals ideologisch gemeint war – aber wir können fragen: Was ist denn eigentlich tatsächlich passiert?“ Er verwies auf die Gedenkstätte Seelower Höhen, die zum Gedenken an die letzte große Schlacht vor Berlin vom 16. bis 19. April 1945 gleich nach Kriegsende geschaffen wurde.

Mehr als 50 sowjetische Ehrenmale weist die Datenbank des Landesamts für Denkmalpflege aus, darunter auch das sowjetische Panzerdenkmal in Letschin (Märkisch-Oderland). Dort lehnt man die Entfernung der Panzer entschieden ab. „Wir werden hier keine Denkmalstürmerei veranstalten“, sagte Letschins Bürgermeister Michael Böttcher (Freie Wähler). Jede Zeit habe ihre Geschichte, die nicht in einen Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen gestellt werden könne.

Farbattacke in Potsdam

In Berlin hatte eine CDU-Abgeordnete angeregt, wegen des russischen Kriegs in der Ukraine die sowjetischen Panzer am Ehrenmal in Tiergarten zu entfernen. Rechtlich wäre ein Abriss eines Ehrenmals aber nicht nur wegen des Denkmalschutzes nicht ohne Weiteres umzusetzen. Denn mit dem deutsch-sowjetischen Nachbarschaftsvertrag vom 9. November 1990 hat sich Deutschland dazu verpflichtet, sowjetische Denkmäler und Kriegsgräber zu erhalten und zu pflegen.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine kommt es zu Angriffen auf sowjetische Ehrenmale. So beschmierten Unbekannte zuletzt ein Ehrenmal auf dem sowjetischen Friedhof in Potsdam mit roter Farbe. Das Ehrenmal in Berlin-Treptow wurde wiederholt beschmiert.

Von Torsten Gellner