Wildau

Auf einer Wohnhaus-Baustelle an der Straße des Friedens in Wildau trieben in der Nacht zum Freitag Kabeldiebe ihr Unwesen, wie der Polizei in den Morgenstunden angezeigt wurde.

Einer ersten Übersicht zufolge waren etwa 70 Meter Starkstromkabel gestohlen worden, was einen Verlust von rund 13.000 Euro darstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ