Neuer Studiengang zum Thema Radverkehr an der TH Wildau

Gerade erst war Bewerbungsschluss für eine Stiftungsprofessur im Bereich Radverkehr, welche die Technische Hochschule Wildau ausschreiben konnte. Damit gehört sie zu insgesamt sieben Hochschulen bundesweit, die nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren für solche vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Stiftungsprofessuren ausgewählt worden sind.

Mit der Stiftungsprofessur wird ein Master-Studiengang eingerichtet

Bereits zum nächsten Sommersemester soll der dazugehörige neue Master-Studiengang starten. „Das ist ein sehr sportliches Vorhaben“, sagt Martin Lehnert, an der TH Wildau Professor für Verkehrssysteme. Aber an der Hochschule seien schon frühzeitig die Weichen gestellt worden, der Entwurf der entsprechenden Studienordnung liegt bereits vor. Und Martin Lehnert sowie Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer, und Markus Vossel, Leiter vom TH-Forschungsservice, fangen nun gemeinsam an, den neuen Studiengang bekannter zu machen.

Am 3. Juni ist Weltfahrradtag, dazu werden dann die sieben mit Radverkehrs-Stiftungsprofessuren bedachten Hochschulen gemeinsam eine Online-Präsentation gestalten. Ein Webinar soll es werden, mit dem vor allem Studieninteressierte und Studierende, die sich Richtung Radverkehr orientieren wollen, angesprochen werden sollen. „Hintergrund ist, dass es einen großen Bedarf an Absolventen mit Kompetenzen im Radverkehr gibt“, erklärt Martin Lehnert. „ Radverkehr studieren – ein Studium, das Wirkung erzielt“ heißt das Webinar denn auch, es wird um 11.30 Uhr beginnen, jeder Interessierte kann sich dann unkompliziert über einen Link auf www.th-wildau.de/radverkehr in den virtuellen Seminarraum begeben. Angedacht ist ein gemeinsames, von einer Studentin moderiertes Plenum mit Vertretern der sieben Hochschulen, kurze Referate zu speziellen Themengebieten wie der baulichen Infrastruktur oder digitalen Kompetenzen in Bezug auf Radverkehr, die Teilnehmer können dann mit den Experten auch diskutieren.

Webinar und Hochschulinformationstag

„Nächste Woche ist eine sehr spannende Woche“, kündigt Martin Lehnert gleich noch die nächste für das Thema wichtige Veranstaltung an der TH an: Am 6. Juni wird der jährliche Hochschulinformationstag stattfinden, diesmal coronabedingt zwar nicht mit vielen Besuchern vor Ort auf dem Campus, aber hoffentlich vielen Interessierten in virtuellen Räumen. Auch da wird der künftige Studiengang in Form einer Live-Beratung beworben werden. Zugänglich sind die Angebote via www.th-wildau.de/hit.

Intermodalität ist das große Stichwort

Martin Lehnert, der gemeinsam mit Klaus-Martin Melzer und Markus Vossel im vergangenen Jahr das umfangreiche Konzept für die Bewerbung um eine Stiftungsprofessur entworfen hat, hat den Vorsitz in der Berufungskommission für die Professur. Melzer ist der Projektleiter des Ganzen. Ungefähr 20 Studienplätze wird es ab März 2021 in dem neuen Studiengang geben. Die Professur hat eine besondere Ausrichtung, die sich von den Schwerpunkten der anderen sechs Hochschulen unterscheidet: „Unser Konzept zeichnet sich durch den Gedanken der Intermodalität aus“, erläutert Martin Lehnert. Ansatz ist, den Radverkehr im Verbund mit anderen Mobilitätsformen zu betrachten. „In Lehre und Forschung sollen intermodale Lösungen entwickelt werden, die den Radverkehr im Kontext aller Verkehrsträger attraktiver machen“, heißt es dazu. Gefördert werden im Rahmen des Programms „Nationaler Radverkehrsplan 2020“ außerdem zwei Mitarbeiter- und eine Promotionsstelle.

Das Webinar zum Weltfahrradtag am kommenden Mittwoch ist übrigens erst der Anfang. In der nächsten Zeit wird es als eine Art virtuelle Road Show mehrere solcher Veranstaltungen geben, die dann von den einzelnen Hochschulen ausgerichtet werden.

Von Karen Grunow