Der Neubau des Studentenwohnheims auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildau läuft nach Plan, bestätigt Josephine Kujau, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Internationales des für den Neubau zuständigen Studentenwerks Potsdam. „Coronabedingt wurde das Baugeschehen nur unmerklich negativ beeinflusst“, sagt sie.

Eröffnung im kommenden Wintersemester

Im kommenden Wintersemester soll das neue Wohnheim eröffnet werden. Dann erhält Wildau 117 weitere studentische Wohnheimplätze. Bislang gibt es drei vom Studentenwerk betriebene Gebäude in der Stadt, 331 Wohnheimplätze stehen derzeit insgesamt zur Verfügung. Der neue Bau entsteht direkt neben dem 2012 fertiggestellten Wohnheim am Hochschulring. Seit Jahren schon bestand der dringende Wunsch, das Angebot an Unterkünften direkt auf dem Campus zu erweitern. Insbesondere bei internationalen Studierenden ist die Nachfrage groß. 2018 kamen allein 56 Prozent der Mieter in den Wildauer Wohnheimen des Studentenwerks aus anderen Nationen.

Innenausbau lief bereits zu Jahresbeginn an

Der viergeschossige Neubau wurde von dem Architekturbüro Sahlmann & Partner geplant. Aufgegriffen werden soll eine durch grünfarbige Akzente geprägte Fassadengestaltung. Damit wird eine optische Verbindung zu dem von Grün dominiertem älteren Studentenwohnheim geschaffen. Die Kubatur des Neubaus ist bereits deutlich erkennbar, auch Fenster sind schon eingebaut. Bereits zu Jahresbeginn lief der Innenausbau an. Die insgesamt 78 Wohneinheiten werden sowohl Einraum-Apartments mit Bad und Küchenzeile sein für allein wohnende Studierende als auch Zweizimmer-Wohneinheiten für Mini-WGs. Außerdem wird es kleine Einraum-Appartements geben, die dann von zwei Studierenden bewohnt werden. Für diese Doppelzimmer können Interessierte bei der Bewerbung Wunschmitbewohner benennen.

9,5 Millionen Euro für den Neubau im Nachtragshaushalt des Landes eingeplant

Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt fast 2300 Quadratmeter. Mit dem im vergangenen Jahr verabschiedeten Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg wurden 9,5 Millionen Euro für den Neubau eingeplant. Auch im Rahmen der Finanzierung sei alles im Plan, so Kujau. Der Grundstein konnte vor einem Jahr gelegt werden, bereits Ende 2018 wurde der entsprechende Bauantrag eingereicht, als klar wurde, dass der Bau im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden soll.

