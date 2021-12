TH Wildau: Abschlussveranstaltung für Forschungsprojekt Respan

Wildau

Am 9. Dezember ist die Technische Hochschule Wildau (TH Wildau) Gastgeberin der Online-Abschlusskonferenz des Projekts „Respan - Analyse der Realisierung und Wirksamkeit von betrieblichen Pandemieplanungen vor dem Hintergrund der Corona-Krise“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.

Forschungsprojekt für Unternehmen in der Pandemiezeit

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der TH Wildau beschäftigte sich in dem Projekt knapp ein Jahr mit der Analyse von Umfang und Wirksamkeit von betrieblichen Pandemieplanungen. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurden bestehende Pandemiepläne analysiert und der Stand des Einsatzes in Unternehmen abgefragt. Auf Basis der Ergebnisse werden neue Vorlagen und Leitfäden erarbeitet und für Unternehmen in einem Mix aus Wissenstransfer und praktischen Anwendungshilfen zur Verfügung gestellt. Dazu gehört unter anderem eine neu entwickelte Web-Applikation. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung stehen die Analysen zum Stand betrieblicher Pandemieplanung im Vordergrund sowie die Projektergebnisse, die zukünftig bei der Umsetzung einer betrieblichen Pandemieplanung unterstützen sollen.

Unternehmensvertreter unterschiedlicher Branchen können anschließend in einer Diskussion ihre Erfahrungen und erfolgreichen Herangehensweisen schildern, aber auch ihre Herausforderungen und Grenzen in der aktuellen Corona-Pandemie. Abschließend werden mit den Gästen zukünftige Handlungs- und Forschungsfelder diskutiert.

Anmeldung für das Online-Event an der TH Wildau

Die Veranstaltung findet als Online-Event von 14.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Das gesamte Programm der Veranstaltung steht unter www.th-wildau.de/respan-konferenz zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls über www.th-wildau.de/respan-konferenz oder direkt mit Name und E-Mail-Adresse an respan@th-wildau.de. Der Link zur Veranstaltung wird einige Tage vor der Konferenz verschickt. Mehr Informationen zum Projekt Respan unter www.th-wildau.de/respan.

Von MAZonline