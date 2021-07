Wildau

Çağla Bingöl bleibt diesen Sommer keine Zeit für Urlaub. Traurig ist die 24-jährige Berlinerin darüber nicht, denn sie lebt seit wenigen Tagen ein anderes, größeres Abenteuer: ihren ersten festen Job, den sie direkt im Anschluss an ihr Logistik-Studium an der TH Wildau angetreten hat. Diese glückliche Fügung hat nichts mit Zufall zu tun, sondern ist einerseits in der taffen Persönlichkeit Çağla Bingöls und andererseits im intelligenten, praxisnahen Aufbau des Studiums an der TH Wildau begründet.

Etwas „Vernünftiges“ studieren

Dass Çağla Bingöl einmal etwas Technisches studieren und in diesem Bereich arbeiten würde, war zu Schulzeiten „eher abwegig, weil Mathematik und Physik nicht so mein Ding waren“. Nur zum Spaß wollte sie aber auch nicht studieren, sondern „etwas Vernünftiges“. Vernünftig heißt für sie: ein Studium, das konkrete Berufsaussichten eröffnet und das am Arbeitsmarkt gefragt ist. Womit Çağla Bingöl wieder vor den eher ungeliebten sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) stand.

Erstmal ein Orientierungsstudium in Berlin

So traf die bodenständige junge Frau eine Vernunftentscheidung und nahm 2016 an der TU Berlin ein „MINTgrün“-Orientierungsstudium mit dem Schwerpunkt Mathematik auf. „Ich wollte sehen, inwieweit ich das intellektuell packe. Und ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, an einer Uni zu studieren“, begründet Çağla Bingöl diesen Schritt. Ziemlich schnell war ihr klar: Reine Mathematik ist nichts für sie. Ein Studium an der Uni, „wo ich nur eine Matrikelnummer bin“, ebenfalls nicht. Im technischen Bereich aber, der so gute Perspektiven bietet, wollte sie bleiben. Nur alles etwas praxisnäher, etwas übersichtlicher. Wenn nicht in Berlin, dann eben in Brandenburg.

Mut zum Logistik-Studium an der TH Wildau

Der Rat und der Zuspruch ihres Onkels, der Wirtschaftsingenieur ist und viele Jahre in der Logistikbranche gearbeitet hat, gaben für Çağla Bingöl schließlich den Ausschlag: Sie habe sich „getraut, 2017 ein Logistik-Studium an der TH Wildau mit dem Abschluss ‚Bachelor of Engineering‘ aufzunehmen.“ Trotz all des Technischen. Trotz der täglich drei Stunden Fahrtzeit. Trotz der Zweifel, die der jungen Frau auch während des Studiums immer mal wieder kamen. Und obwohl für sie von Anfang an klar war, nie in einer Spedition arbeiten zu wollen.

Viele gute Gründe für die TH Wildau

Zweifel, an der richtigen Hochschule zu sein, kamen Çağla Bingöl jedoch nie. Was der jungen Frau an der TH Wildau so gut gefällt: Dass die Studiengruppen klein sind, man aufgehoben ist und guten Kontakt zu den Dozenten bekommt. Dass Wildau eine Campus-Hochschule ist, sich das gesamte Studium auf einen Ort konzentriert. Dass großen Wert auf die Schulung der sogenannten Soft Skills gelegt wird, was ausgezeichnet aufs Berufsleben vorbereitet. „Denn Logistiker sitzen nicht im stillen Kämmerlein, sondern agieren immer mit anderen Menschen – auch solchen, die man sich nicht aussuchen kann“, das müsse einem klar sein, so Çağla Bingöl.

Praxisnahes Studium erhöht Jobchancen

Ein weiterer großer Pluspunkt für die TH Wildau ist die Praxisnähe – die wie bei Çağla Bingöl nicht selten direkt nach dem Studium zu einer Festanstellung führt. Ihren jetzigen Arbeitgeber – ein Softwareunternehmen mit internationaler Ausrichtung und einem Sitz in Berlin – hat die 24-Jährige bereits im sechsten Semester während des Moduls „Logistikprojekt im Unternehmen“ kennengelernt, dann ein Praktikum angeschlossen und auch ihre Bachelorarbeit mit Relevanz für die Agentur geschrieben. Thema der Bachelorarbeit: „Handlungsempfehlungen zur Integration von Logistik und Mobilität in das Smart City Verständnis, basierend auf KI-Ansätzen“.

Logistik-Studium eröffnet viele Wege

Smart City, Künstliche Intelligenz (KI) – das seien zukunftsweisende Themen, die nur lose mit Logistik im klassischen Sinne zu tun haben, sagt Çağla Bingöl. „Das zeigt, dass einem mit einem Logistik-Studium viele verschiedene Wege offenstehen. Logistiker werden überall dort gebraucht, wo es darum geht, Strukturen und Prozesse zu planen und zu optimieren.“ Und der Studienaufbau an der TH Wildau sei so durchdacht und so nah am Studierenden, „dass am Ende jeder seine Nische findet“.

Angestellt beim ehemaligen Praktikumsgeber

Çağla Bingöl ist „sehr zufrieden“ mit der „Nische“, die sie seit diesem Monat in dem Softwareunternehmen „G2K Group Gmbh“ ausfüllt. Ihren direkten Vorgesetzten kennt sie bereits seit ihrem Praktikum dort. Nur eine von vier Frauen in dem rund 40-köpfigen deutschen Team zu sein, ist für Çağla Bingöl kein Problem: „Das Geschlecht ist doch egal. Was hier zählt, ist der Verstand.“ Als „Junior Digital Solutions Designer“ ist sie Ansprechpartnerin für den Vertrieb, wenn es darum geht, ein Angebot auf die technische Umsetzung hin zu prüfen. Es wird ein aufregender Sommer für Çağla Bingöl. Auch wenn der nächste Urlaub noch warten muss.

Von Maria Kröhnke