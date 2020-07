Wildau

„Das Labor ist startklar, theoretisch können wir hier morgen die ersten Corona-Tests durchführen“, sagt Philipp Franke. Der 32-Jährige steht im Laborraum des Wildauer Biotech-Start-Ups Biomes und erklärt den biochemischen Analyseprozess bei einem Corona-Test. Franke ist Laborleiter bei Biomes und hat heute prominenten Besuch; Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) ist gekommen, um die Arbeit des neuen Testlabors persönlich zu begutachten.

Normalerweise untersuchen die Laboranten bei Biomes Darmflora-Proben. Das junge Start-Up ehemaliger Studierender der Technischen Hochschule (TH) Wildau hat eine spezielle Analysemethode entwickelt, mit der Mikrobiota-Profile der Darmflora erstellt werden können. Aus den Ergebnissen leiten die Mitarbeiter individuelle Ernährungspläne und personalisierte Nahrungsergänzungsmittel für ihre Kunden ab. In der Corona-Pandemie hat das Unternehmen nun sein Portfolio um die Auswertung von Corona-Tests erweitert.

Anzeige

Tests für besonders gefährdete Berufsgruppen

„Im Vergleich zur Analyse des Mikrobioms ist der Corona-Test relativ simpel“, sagt die Geschäftsführerin und Mitgründerin von Biomes, Christin Günther. Da das Unternehmen bereits über ein voll ausgestattetes biochemisches Labor auf dem Campus der TH Wildau verfügt, sei es kein Problem gewesen, zusätzlich Analysen von Corona-Tests anzubieten. Pro Tag können hier 3000 Proben ausgewertet werden, bei Bedarf lasse sich die Testkapazität sogar auf bis zu 10.000 Analysen täglich erhöhen, so Geschäftsführerin Günther. Die Ergebnisse sollen innerhalb von vier Stunden vorliegen.

Weitere MAZ+ Artikel

Bis zu 10.000 Tests täglich: Mitarbeiterin im Biomes-Labor an der TH Wildau. Quelle: Feliks Todtmann

„Die Corona-Tests sollen nicht unser Hauptgeschäft sein“, betont Laborleiter Franke. Er und sein Tema wollen dabei unterstützen, die Testkapazitäten in der Region Berlin-Brandenburg zu erhöhen. So könnten im Biomes-Labor regelmäßige Corona-Tests für besonders gefährdete Berufsgruppen durchgeführt werden. Eine entsprechende Anfrage des Bundesgesundheitsministeriums für flächendeckende Tests von Pflegekräften liege bereits vor.

Neue App für Betreuung von Online-Prüfungen

„Ich bin begeistert“, sagt Wissenschaftsministerin Schüle. Das Angebot von Biomes sei ein gutes Beispiel für einen erfolgreichen Transfer wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse in ein unternehmerisches Modell mit dem Ziel, etwas Gutes für die Gesellschaft zu schaffen, so Schüle.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Begeistert zeigte sich die Ministerin auch von der neuen Prüfungs-Betreuungs-App, die im Sommersemester an der TH Wildau entwickelt wurde und während der Prüfungsphase das erste Mal zum Einsatz kam. Die Web-Anwendung soll es Dozenten erlauben, ihre Studierenden bei Online-Klausuren im Blick zu behalten. Der Beginn des Sommersemesters fiel in diesem Jahr zusammen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Die Hochschule musste ihren Lehrbetrieb innerhalb kürzester Zeit ins Netz verlegen, wie Stefan Kubica, Vizepräsident der TH Wildau für Digitalisierung und Projektleiter der Betreuungs-App erklärt.

Datenschutz versus Prüfungsaufsicht

Entsprechend groß war der zeitliche Druck, ein Tool für die Durchführung und Betreuung von Online-Prüfungen zu entwickeln. „Wir haben in der vierten von 15 Semesterwochen angefangen und mussten in der letzten Woche fertig sein“, sagt Kubica. Die App musste gleichzeitig in der Lage sein, Betrugsversuche bei Online-Klausuren zu verhindern und den hohen Datenschutzanforderungen der TH zu genügen.

Wissenschaftsministerin Manja Schüle prüft TH-Kanzler Thomas Lehne mit Hilfe der neuen Betreungs-App der TH Wildau. Quelle: Feliks Todtmann

Herausgekommen ist ein Programm, mit dessen Hilfe Dozenten Prüfungen einfach und ohne große Datenmengen der Studierenden zu erfassen von zu Hause betreuen können. Die App lässt sich über den Browser mit dem PC oder Smartphone öffnen, eine Installation ist nicht erforderlich. Die Prüfungskandidaten identifizieren sich vor ihrer Klausur mit einem Foto von sich und ihrem Personalausweis. Wer zur Toilette muss, kann wie bei einer echten Prüfung eine Pause bei der Prüfungsaufsicht beantragen.

Schüle fordert mehr Geld für Digitalisierung der Hochschulen

Die Nutzung der App ist für Studierende wie Dozenten freiwillig. Wer die Betreuungs-App nicht nutzen will, hat die Möglichkeit, an einem Präsenztermin geprüft zu werden. Den Praxistest hat die Anwendung bereits bestanden, wie Stefan Kubica sagt: Eine Klausur mit 120 Teilnehmern, bei der 85 Kandidaten erfolgreich mit Hilfe der Betreuungs-App beaufsichtigt wurden. Wissenschaftsministerin Schüle bekam am Mittwoch auch gleich Gelegenheit, die neue App zu testen. Sie „prüfte“ TH-Kanzler Thomas Lehne live auf dem Podium.

Schüle betonte, sie sei stolz auf die Leistungen aller staatlichen Hochschulen in Brandenburg, wie diese mit den Belastungen der Corona-Krise umgegangen seien und gab zu bedenken: „Wenn Corona eines gezeigt hat, dann wie es um die Digitalisierung der Hochschulen steht.“ Sie forderte wesentlich mehr Mittel vom Bund für die technische Ausstattung der Hochschulen, vor allem aber auch für die Weiterbildung des Hochschulpersonals in digitaler Lehre.

Von Feliks Todtmann