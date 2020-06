TH Wildau: Digitaler Informationstag gut angenommen

Wildau

Studienberaterin Katja Wenger von der Technischen Hochschule Wildau gehört zu den ersten, die an diesem Samstag online gehen. Es ist Hochschulinformationstag, wie jedes Jahr, aber es ist eben diesmal coronabedingt alles anders: Der „HIT“, wie er kurz heißt, ist ausschließlich digital, Besucher dürfen nicht auf den schmucken Campus. Gähnend leer ist es dort, wo sonst beim „HIT“ Stände aufgebaut sind, junge, aber auch ältere Studieninteressierte mit ihren Familien und Freunden von Labor zu Labor, von Vortrag zu Vortrag oder vom Bratwurststand zu Spielangeboten für Kinder spazieren. „Alle Kolleginnen und Kollegen haben sich eine ganz wunderbare Alternative ausgedacht“, lud TH-Präsidentin Ulrike Tippe im Vorfeld per Videobotschaft ein.

Professoren erläutern Studiengänge

Mehr als 60 digitale Angebote sind für den ungewöhnlichen „HIT“ organisiert worden, fünf Stunden lang erzählen Professoren, Dozenten, Studierende und Mitarbeiter der TH über die Studiengänge, Forschungsprojekte, Zugangsvoraussetzungen. Per Chat kommen Fragen, manchmal auch im direkten Gespräch. Wer sich über die Hochschulhomepage einklinkt, kann überall mal vorbeischauen in den virtuellen Räumen. Jörg Reiff-Stephan, Professor für Automatisierungstechnik, ist den ganzen Tag aktiv, mit Kopfhörern taucht er auf dem Computerbildschirm der Online-Besucher auf und erzählt zunächst über die Geschichte des Campus, der einst eine riesige Lokomotivfabrik war. Anschaulich erklärt er die Inhalte des Studiengangs, er ist selbst vor Ort im Labor in Haus 15.

Rundgang im Kreativlabor

Hochschulinformationstag an der TH Wildau in diesem Jahr digital, nur kleines Team vor Ort Quelle: Mike Lange/TH Wildau

Im Nachbargebäude spaziert Wieland Reuter durch das TH-Kreativlabor „ViNN:Lab“ und zeigt die dort normalerweise von Interessierten jeden Alters kostenlos nutzbaren High-Tech-Geräte wie 3D-Drucker. „Cooler Typ“, schreibt jemand über den BWL-Studenten mit Sonnenhut und Visier in den Chat, lässig erzählt der, führt auch auf die Dachterrasse des Hauses 16 mit den Hochbeeten, in denen für ein Naturschutzprojekt auch seltene heimische Pflanzen gezogen werden. Da fängt die Internetverbindung mal leicht an zu wackeln, ansonsten läuft es bei den meisten Angeboten des Tages erstaunlich gut und flüssig.

Manchmal ergeben sich intensive Gespräche

Mehr als 300 Teilnehmer, so ein erstes vorsichtiges Fazit, haben sich über den Tag verteilt in die zeitlich gestaffelten Angebote reingeklickt. Das sind natürlich viel weniger Besucher als bei einem normalen „HIT“ direkt auf dem Campus, der stets auch Neugierige anlockt, die einfach mal die in die historischen und denkmalgeschützten einstigen Fabrikhallen integrierte Hochschule besichtigen wollen. Stattdessen gibt es nun den virtuellen Campus-Rundgang, den unter anderem Max Rau, der studentische Gesundheitsbotschafter der TH, mehrmals anbietet. Die humanoide Roboterdame Wilma, Mitarbeiterin der TH-Bibliothek, darf ab und an eines ihrer berüchtigten Witzchen erzählen, wenn die Systematik der Bibliothek vorgestellt wird. Einige Professoren tauchen in ihren Webinaren mit Interessierten manchmal schon erstaunlich tief in spezifische Themen ein, da ergeben sich dann richtige Gespräche.

Zufriedene Studierende

Auch das Studentenwerk Potsdam macht mit, Josephine Kujau erläutert, wie Bafög und Wohnheim-Plätze beantragt werden können. Solcherart praktischen Rat hat auch Studienberaterin Larissa Wille-Friel von der TH parat, die extra für Eltern einen Vortrag hält, wie diese ihre Kinder beim Studienstart und beim Weg zum Studium unterstützen können. Verkehrssystemtechnik-Studentin Pauline kommentiert in einem Webinar zufrieden: „Man kann jederzeit nachfragen, die Dozenten sind gut erreichbar.“ Und Wildau, sagt sie, biete alles, was man zum Leben brauche. „Die Dozenten sind wirklich entspannt“, sagt auch Wieland Reuter bei einem seiner virtuellen Rundgänge durch das „ViNN:Lab“ und schaut dabei sinnierend aus dem Fenster. „Der Campus ist wirklich schön, und ich bin hier wirklich glücklich.“

Von Karen Grunow