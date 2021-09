Wildau

In der Technischen Hochschule Wildau gibt es in dieser Woche eine Premiere. Erstmals findet in Brandenburg ein wissenschaftliches Festival statt, bei dem sich alles um die Frage dreht, wie Wissen ausgetauscht und vermittelt werden kann. Es reden nicht nur Wissenschaftler mit, das Angebot richtet sich auch an interessierte Bürger. So hält ein Königs Wusterhausener einen Vortrag über ein heimatgeschichtliches Thema.

Abwechslungsreiches Programm beim Festival

Das passt zum abwechslungsreichen Charakter der mehrtägigen Veranstaltung, so wie man es von einem Festival erwartet. Vom 22. bis zum 25. September wird „Wissens- und Technologietransfer“, „Wissenschaftskommunikation“ und „Innovationsräume“ diskutiert. Die Teilnehmer treffen aber nicht direkt aufeinander, sondern begegnen sich digital. Das soll, ebenfalls festivaltypisch, unterhaltsam und gesellig passieren.

Auf einer speziellen Plattform treffen sich die Teilnehmer als künstliche Figuren wie in einem Videospiel. Sie gehen aufeinander zu, reden miteinander, ziehen sich zu einem Vier-Augen-Gespräch oder sehen sich gemeinsam die Vorträge an, die auf dem Youtube-Kanal der TH Wildau sowie auf der eigens eingerichteten Festivalseite InnoX2021 übertragen werden.

Großes Interesse bei Hochschulen

Festival-Koordinatorin Katherin Wagenknecht berichtet von einem großen Interesse. Es gibt schon 166 Anmeldungen. „Das hat uns überrascht und freut uns“, sagt sie. Hochschulen aus ganz Deutschland sind dabei, stark vertreten sind Unis und Hochschulen aus Brandenburg.

Der Königs Wusterhausener Jens Bemme hält einen Vortrag über Heimatgeschichte. Quelle: Ulrich van Stipria

Ausführlich widmet sich das Festival der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Laien. Dazu stehen am Donnerstag gleich mehrere Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm, darunter ist ein Vortrag des Königs Wusterhauseners Jens Bemme. Er spricht über digitale Heimatforschung.

Oskar Kilians Radler-Streifzüge digitalisiert

Der 43-Jährige, der in der sächsischen Landesbibliothek in Dresden arbeitet, berichtet über eigene Erfahrungen. Der leidenschaftliche Radfahrer entdeckte eine Heftreihe von 1899, in denen Radtouren durch Brandenburg beschrieben werden. Er setzte sich dafür ein, dass die Hefte digitalisiert und somit einem größeren Interessentenkreis zugänglich gemacht wurden. Die Radler-Streifzüge von Oskar Kilian stehen Fontanes berühmten Wanderungen in nichts nach, sind aber nicht annähernd so bekannt.

Jens Bemme ist kein wissenschaftlicher Laie, doch die Beschäftigung mit Kilian war sein Hobby. Ihn faszinieren die detailreichen Beschreibungen der Orte, die den Autor in seinen Augen selbst zu einen großartigen Beispiel für Bürger-Wissenschaft machen, wie Bemme sagt. „Er hat eine gigantische Recherche-Arbeit geleistet.“

Die Digitalisierung der Streifzüge ist für ihn ein gelungenes Beispiel für den Transfer von Wissen, in diesem Fall aus verstaubten Archiven ins Internet. In dem Thema steckt für ihn aber viel mehr. So stelle sich die Frage, ob Projekte wie diese helfen, Wissenschaft und Region miteinander ins Gespräch zu bringen. Heimatmuseen sieht er als einen Akteur von vielen.

Vortrag dauert 20 Minuten

Die größte Herausforderung bei seiner Vorbereitung auf das Festival ist aber eine ganz praktische. Für das, was er sagen will, bleiben ihm nur zwanzig Minuten Zeit. Solange darf der Vortrag dauern. Jens Bemme wird deshalb vieles nur anreißen. Doch seine Botschaft steht schon fest „Forscht, worüber ihr wollt, aber publiziert es digital“, sagt er.

Dass Jens Bemme beim Festival vorträgt, ist Zufall. Er stolperte im Internet über die Ankündigung und bot sein Kilian-Projekt für einen Vortrag an. Zu seiner Überraschung wurde er eingeladen. Der Programmpunkt „Offene Wissenschaften“, in dem sein Vortrag angesiedelt ist, ist offenbar sehr gefragt. Schon 90 Festivalteilnehmer haben sich dafür angemeldet.

Festival InnoX2021 der Technischen Hochschule Wildau vom 22.-25. September , Programm und Infornationen auf innohub13.de/innox2021/ und live auf dem Youtube-Kanal der TH Wildau

Von Frank Pawlowski