TH Wildau: Erinnerungsort zur NS-Zwangsarbeit eröffnet

Wildau

Ein Ort der Erinnerung an Zwangsarbeit in der Zeit des Nationalsozialismus in Wildau ist auf dem Campus der Technischen Hochschule eröffnet worden. Der kleine Gedenkort befindet sich zentral auf dem Gelände, direkt hinter dem Verwaltungsgebäude neben der historischen Lok, die auf die Geschichte des Areals als Lokomotivfabrik verweist.

Eine Begegnung mit Richard Fagot, der als Kind in das KZ-Außenlager Königs Wusterhausen gekommen war, wurde für TH-Präsidentin Ulrike Tippe zum entscheidenden Anstoß, sich mit der Geschichte des heutigen Campus’ zu befassen. 2018 hatte er gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins „Kulturlandschaft Dahme-Spreewald“ die Hochschule besucht und dort von seinen Erfahrungen berichtet.

Solche beidseitig lesbaren „drehenden Scheiben“ sind das prägende Element der Gestaltung. Quelle: Karen Grunow

„Nur, wer die Vergangenheit kennt, kann einen Weg in die Zukunft finden“, sei ihre persönliche Einstellung, ein solches Geschichtsprojekt auf den Weg zu bringen, so Ulrike Tippe zur Eröffnung des Erinnerungsortes. Viele Menschen hätten dafür zusammengearbeitet – an der Hochschule, aber auch in der Region. Der Historiker Thomas Irmer hat intensiv recherchiert, um den bisher bekannten Informationen zum Thema NS-Zwangsarbeit in Wildau weitere Fakten hinzufügen zu können. Seine Erkenntnisse können nun am Erinnerungsort nachgelesen werden. Da ist die Biografie von Zenobiusz Gorzkiewicz, der im Alter von 13 Jahren in Lódz festgenommen worden war und in Wildau im Werkzeuglager der Lokomotivfabrik arbeiten musste. Der Niederländer Henk von Uitert hatte zwölf-Stunden-Schichten in der Kesselschmiede des Werks. Viele Jahre später, 2001, kam er nochmal nach Wildau zurück. Sein Besuch damals wurde Anlass für umfangreichere lokalhistorische Recherchen zur Zwangsarbeit bei der Berliner Maschinenbau-AG, vormals L. Schwartzkopff, und der in der Zeit des Nationalsozialismus ebenfalls auf dem riesigen Fabrikgelände ansässigen AEG.

Zwangsarbeitende stammten vor allem aus Westeuropa

Bereits 1938, so berichtet Thomas Irmer in einem Vortrag nach der offiziellen Eröffnung des Erinnerungsortes, habe in Wildau die Rüstungsproduktion begonnen. Während des 2. Weltkriegs, als vor allem Loks für Kriegszwecke produziert wurden, seien zeitweise mehr als zwei Drittel der Arbeiter Zwangsarbeitende gewesen, so Irmer. „Der Großteil der Zwangsarbeitenden von beiden Unternehmen stammte aus Westeuropa, vor allem aus Frankreich“, ergänzt er. Der Bereich des Westhangs oberhalb des heutigen Hochschulcampus’ wurde zu einem großen Barackenlager ausgebaut.

Dieser „Kompass“ zeigt an, woher die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter stammten. Dieses niedrige Gestaltungselement ergänzt die drehenden Scheiben. Quelle: Karen Grunow

Das Konzept kommt vom Büro Ramicsoenario Ausstellungsgestaltung

Christine Glauning vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide lobt den neuen Gedenkort und reflektiert Aktivitäten in und um Berlin, um an Zwangsarbeit zu erinnern. In diesem Bereich der Erinnerungsarbeit brauche es einen langen Atem, hebt sie hervor. Zuvor haben Lojang Soenario und Susanne Quehenberger vom Büro Ramicsoenario Ausstellungsgestaltung das Konzept des Gedenkortes vorgestellt und durch diese kleine Open-Air-Ausstellung geführt. Er setzt sich zusammen aus beidseitig lesbaren Scheiben, die sich im Wind drehen und entsprechend bewegt werden können. Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth (SPD) dankt der Hochschulleitung und allen Akteuren für die Umsetzung des Gedenkprojektes, das von TH-Mitarbeiterin Lena Gautam, selbst Historikerin, koordiniert worden ist.

Im Audimax der TH fanden nach der Eröffnung des Erinnerungsortes noch Vorträge statt. Zutritt hatte nur, wer angemeldet war und seinen 2G+-Nachweis vorzeigte. Quelle: Karen Grunow

Nach einer Gesprächsrunde mit Christine Glauning und Thomas Irmer haben alle Teilnehmenden noch Gelegenheit, eine 2008 entstandene Dokumentation von Barbara Becker über Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern in Wildau zu sehen. Im Zuge der Recherchen für den Erinnerungsort ist übrigens noch ein Buch von TH-Mitarbeiter Simon Devos-Chernova ins Deutsche übersetzt worden. In „Barak 88“ beschrieb Wout den Breems die Erinnerungen seines Vaters Jo, der Zwangsarbeiter in Wildau war. Das Buch ist online zugänglich über die Bibliothek der TH Wildau.

Mehr zum Erinnerungsort und zum Buch „Barak 88“ unter www.th-wildau.de/erinnerungsort

Von Karen Grunow