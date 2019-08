Wildau

Das Studentenwerk Potsdam als Bauherr feierte am Donnerstag im Beisein von Martina Münch ( SPD), Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, mit einer Grundsteinlegung den offiziellen Baubeginn einer studentischen Wohnanlage auf dem Hochschulcampus in Wildau.

„Wir freuen uns darüber, dass mit dem heutigen Tag der Grundstein für zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum gelegt wurde“, sagte Peter Heiß, Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam. Aber auch, dass man sich nicht darauf ausruhen könne, kämen doch schon jetzt 56 Prozent der Mieter aus aller Welt. Eine solch internationale Hochschule wie die TH Wildau werde auch in Zukunft, gerade für Studierende aus dem Ausland, auf solch preisgünstigen Wohnraum angewiesen sein. Bisher kann das Studentenwerk am Hochschulstandort Wildau lediglich neun Prozent der Studierenden mit einer günstigen Bleibe versorgen.

Platz für 117 Studenten

Der viergeschossige Neubau entsteht gegenüber des 2012 fertiggestellten Wohnheims am Hochschulring, in dem 97 Studierende wohnen. Die Gesamtbaukosten in Höhe von rund 9,5 Millionen Euro übernimmt das Land.

Neben Ein- und Zwei-Zimmer-Apartments mit integrierter Küchenzeile und Bad sind auch 16 Zwei-Bettzimmer WGs geplant, so dass nach voraussichtlicher Fertigstellung im Wintersemester 2020/21 für die Studierenden 117 neue Wohnplätze zur Verfügung stehen. Die Miete wird die aktuelle Bafög-Wohnpauschale von 325 Euro nicht übersteigen.

Das Studieren in Wildau sei komfortabel, auf dem Campus gäbe es keine langen Wege und die S-Bahn hält vor der Tür, sagte die Ministerin. „Mit dem Bau der Wohnanlage verbessern wir die Rahmenbedingungen noch einmal“, so Martina Münch. Sie erklärte, dass es ihr Ziel sei, dauerhaft mehr finanzierbaren Wohnraum für Studierende zu schaffen.

Positive Auswirkung auf das studentische Leben

„Ich bin ganz überrascht, was in den drei Wochen Urlaub, in denen ich nicht da war, hier schon passiert ist“, sagte TH-Präsidentin Ulrike Tippe. „Mit diesem zweiten Wohnheim können wir unseren Campus noch mehr zum attraktiven Lernort ausgestalten“, so Tippe weiter.

„Ich freue mich, heute bei der Grundsteinlegung dabei sein zu können“, sagte Ilja Weikum, ehemaliges Mitglied des Studierendenrates und des Studierendenparlaments. Er hatte nicht das Glück, in Wildau wohnen zu können und musste während seines Bachelor-Studiums jeden Tag drei Stunden pendeln. „Es ist wichtig, dass die Studenten auf dem Campus wohnen, denn nur so ist ein studentisches Leben möglich“, sagte Ilja Weikum.

Von Gerlinde Irmscher