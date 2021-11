Wildau

Eine neue Professorin verstärkt das Team im Studiengang Physikalische Technologien/Energiesysteme der TH Wildau: Maria Krikunova hat die Professur für Laser- und Plasmatechnik übernommen. „In meiner beruflichen Praxis beschäftige ich mich mit der Entwicklung von physikalischen Geräten und deren Einsatz für Laser- und Plasmaforschung an Großforschungsanlagen“, berichtet sie über die, wie sie betont, vielfältigen Aufgabenfelder: „Dazu gehören neben Fragestellungen aus der physikalischen Grundlagenforschung zahlreiche technische Aspekte aus den Bereichen Vakuumtechnik, Optik und Optomechanik, Elektronik, Automatisierungstechnik sowie Datenerfassung, Auswertung und Modellierung.“

Promoviert in Moskau

Maria Krikunova hat von 1993 bis 1999 an der Lomonossow-Universität in Moskau Physik studiert und dort dann im Jahr 2002 auch promoviert; optische Spektroskopie und Biophysik waren die inhaltlichen Schwerpunkte.

Ab 2003 war sie als Postdoktorandin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen, an der Universität Hamburg und an der Technischen Universität Berlin. Dort hatte sie dann von 2013 bis 2020 eine Juniorprofessur inne für Ultrakurzzeitphysik. Seit 2017 leitet Maria Krikunova überdies Aufbau und Betrieb der Messstation MAC – das steht für Multipurpose Endstation for Atomic, Molecular and Optical Sciences and Coherent Diffractive Imaging – bei der europäischen Forschungseinrichtung ELI Beamlines bei Prag.

Sie schätzt die praxisorientierte Lehre an der TH

Warum sie sich für die TH Wildau entschieden hat, erklärt die Professorin so: „Praxisorientierte Lehre und Forschung begeistern mich. Unsere Studierenden sollen von Anfang an für die Frage ,Wie kann ich mein akademisches Wissen in meinem späteren beruflichen Alltag nutzen?’ zahlreiche Ideen und Anregungen bekommen.“ Der Campus gefällt ihr sehr, sie schätze die gute Lage nahe von Hochtechnologieunternehmen und exzellenten Forschungseinrichtungen. Ihr persönliches Motto sei „Physik macht Spaß!“. Die Freude daran will sie nun künftig ihren Studierenden vermitteln.

Von Karen Grunow