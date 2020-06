Wildau

Es sei relativ einfach, einen Job zu finden in ihrem Bereich, ist sich Cagla Bingöl sicher. Sie studiert Logistik an der Technischen Hochschule Wildau, ein Fach, das dort wie eigentlich allerorten eher von männlichen Studierenden dominiert wird. Im Vergleich zu anderen Fächern an der TH, die zum so genannten MINT-Bereich gezählt werden – also zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik –, findet sie das Verhältnis von Frauen zu Männern aber noch relativ ausgeglichen.

Anders sieht es bei Hedda Batschs Studiengang aus: Sie ist angehende Maschinenbauerin. „Ich bin das totale Extrem“, sagt sie lachend. Mit rund 100 anderen Studierenden habe sie angefangen, nur vier davon waren weiblich. Sie schaut ähnlich optimistisch wie Cagla Bingöl in ihre Zukunft: „Frauen werden intensiv gesucht“, sagt sie.

Kinderuni und Schülerlabore nehmen Berührungsängste

An der TH Wildau wird mit Nachdruck daran gearbeitet, bereits Schülerinnen für die MINT-Fächer zu interessieren. Es gibt die populäre Kinder-Uni, die schon Achtjährigen etwaige Berührungsängste mit technisch-naturwissenschaftlichen Themen nehmen kann. Und es gibt die Schülerlabore, in denen Schulklassen, aber auch unabhängig davon Schülerinnen und Schüler als Praktikanten und im Rahmen von Schnupperstudien- und Ferienworkshop-Angeboten experimentieren können.

Anita Wesolowski, die Koordinatorin der Schülerlabore, hat da einige interessante Zahlen: Bei Biosystemtechnik/Bioinformatik sei das Verhältnis Mädchen zu Jungen ausgewogen, beim Robotic-Lab sind rund 60 Prozent der Teilnehmer Jungen, beim PhysTec-Lab 31 Prozent Mädchen. Andererseits, darin sieht sie auch eine gewisse Vorbildfunktion, seien es fast durchweg Frauen, die die Kurse in den Schülerlaboren machen. Bisher, berichtet Anita Wesolowski, habe sie bei Mädchen noch keine größere Befangenheit bestimmten Themengebieten gegenüber verspürt – „es haben immer alle fleißig mitgemacht“.

Weibliche Vorbilder an der Hochschule

Telematik-Professorin Janett Mohnke, die mit ihrem Team das Robotic-Lab betreut, hat es auch schon erlebt, dass Mädchen im Schülerlabor experimentierten und dann später ein Telematik-Studium an der TH anfingen. „Wir haben wenige Frauen in unserem Studiengang, aber die sind durch die Bank weg engagiert“, sagt sie. Denkt sie an ihr Berufsleben vor ihrer Zeit an der Hochschule zurück, dann erinnere sie sich nicht an Hürden als Frau in der Informatik. Eine Erkenntnis aus jener Zeit: „Gemischte Teams sind wichtig!“

TH-Präsidentin Ulrike Tippe ist Mathematikerin. Sie selbst, erzählt sie, habe in ihrer Familie damals keine Zweifel an ihrer Studienwahl verspürt. „Schon meine Großmutter hat Mathematik studiert“, berichtet sie. Aber auch, dass sie anfangs durchaus mal von dem selbstbewussten Auftreten einiger männlicher Kollegen beeindruckt gewesen sei. „Manchmal war das aber mehr heiße Luft", sagt sie. Sich von Rollenbildern lösen, das Selbstbewusstsein stärken, sei einfach enorm wichtig. Und das, findet sie, fange ganz frühzeitig im Elternhaus an. „Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema“, sagt sie. „Ich bin auch der Ansicht, dass Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen schon in der frühen Kindheit ansetzen müssten.“ Als sie wegen einer Hochschulkooperation in Kuba tätig war, habe sie erlebt, wie engagiert Professoren und Dozenten bereits in Kindergärten unterwegs waren.

Zu wenige Studentinnen in MINT-Fächern

Als Frau in einer Führungsposition, erst recht als Präsidentin einer vor allem technisch orientierten Hochschule ist Ulrike Tippe selbst ein Vorbild. Einige Beispiele, in welche Richtungen sich Telematik-Studierende bewegen können, haben die TH-Telematiker auf ihrer Homepage versammelt. Darunter sind einige Frauen – „mit sehr interessanten Jobs“, so Janett Mohnke. Ohnehin sei die Telematik an der TH mit zwei Professorinnen und mehreren Mitarbeiterinnen ganz gut besetzt und somit selbst Vorbild.

Insbesondere in den Studiengängen Maschinenbau, Automatisierungstechnik und Verkehrssystemtechnik gebe es an der TH nur wenige Frauen, berichtet Ulrike Tippe. Insgesamt seien etwa 20 Prozent aller weiblichen Studierenden überhaupt in MINT-Fächern eingeschrieben. „Die Entwicklung entspricht nicht dem, was wir uns wünschen würden“, so Tippe.

Orientierungsphase an der TH geplant

Maschinenbau-Studentin Hedda Batsch, die als studentische Hilfskraft auch in der Studienberatung der TH mitgearbeitet hat, kennt die verbreiteten Vorurteile natürlich. Wenn ihr das bei Studieninteressierten begegnete, versuchte sie die Mädchen zu bestärken. Sie schwärmt von ihrem Fach: „Man kann unglaublich kreativ sein im Maschinenbau.“

Genau wie Cagla Bingöl hatte Hedd Barsch zwar viele Ideen, aber keine konkreten Vorstellung, was sie denn studieren könne. Beide besuchten deshalb zuvor ein Orientierungsstudium. Die zwei Semester des „MINTgrün“-Orientierungsstudiums an der TU Berlin boten für Cagla Bingöl erste Berührungspunkte mit der Logistik und hätten ihr gezeigt, dass sie lieber an einer Fachhochschule mit höherem Praxisanteil als an einer Uni studieren will. So etwas ähnliches, eine Orientierungsphase, sagt TH-Präsidentin Ulrike Tippe, wolle man künftig auch an der TH etablieren. Das sei ein Weg, gerade bei Frauen das Interesse für MINT-Fächer zu steigern.

