Wildau

Das Ausmaß ist erschreckend: 19 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fielen laut aktuellen Mitteilungen des Bundesumweltamtes 2018 allein in Deutschland an. Ein bisheriger Höchststand, der im Corona-Jahr 2020 mehr als eingeholt worden sein dürfte. Bei rund 100 Kunden pro Tag kommt jährlich allein an einer Frischetheke im Supermarkt eine halbe Tonne Einwegverpackungsabfall wie Folien und ähnliches zustande. Ein Fakt, den Juliane und Bruder Adrian Spieker „so nicht mehr hinnehmen wollten“. Das von der Wildauer Betriebswirtin und dem Ingenieur im vergangenen Herbst gegründete Unternehmen PFABO GmbH ist nun Anfang des Monats an den Start gegangen, um Auswege aus den gefährlichen Hinterlassenschaften zu skizzieren – mit Mehrweg-Plastikboxen.

Mit 500 Boxen an den Start gegangen

Die mittlerweile auf vier engagierte Mitstreiter angewachsene Firma will mit den in ein Mehrwegsystem integrierten Behältnissen den meist auf spontane Einkäufe eingerichteten Kunden in der Lebensmittelsparte eine nachhaltige Alternative zur Wegwerfkunststofffolie etwa für Frischwurst und Käse bieten. Auch Convenience-Produkten wie Salat könnten so transportiert werden. Mit 500 entsprechenden gemeinsam mit dem Handel entwickelten Ein- oder Drei-Liter-Schachteln, die in insgesamt fünf Filialen der Bio-Supermarktkette Bio Company in Potsdam und Berlin bereitstanden, ist es losgegangen. Einige Tausend sollen es in dem bundesweit angestrebten Vorhaben, das auch klassische Lebensmittelketten einbinden will, schon im Laufe des kommenden Jahres sein. „Wir möchten Menschen für unsere Idee begeistern und vermitteln, dass Mehrweg der richtige Weg ist“, sagt Spieker zur Vision der Gründer das Pfandsystem auch für frische Lebensmittel zum Standard zu machen. Es gehe darum unkompliziertes, spontanes und nachhaltiges Einkaufen auch dafür möglich zu machen.

Unterstützung durch die Technische Hochschule Wildau

Unterstützung haben die beiden Mittdreißiger und ihre Mitstreiter dabei durch den Gründungsservice der TH Wildau und mit der Vermittlung öffentlicher Hilfen durch die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg (WFBB) sowie die Investitionsbank des Landes (ILB) erhalten. Der TH Gründungsservice wusste nicht nur entsprechende Kontakte aufzubauen – etwa für die sich inzwischen sechsstellig summierende Fördersumme. Er konnte auch die Nutzung kostenfreier Büros und anderer Infrastruktur der Hochschule sowie Gründungstipendien für die beiden organisieren. „Am Anfang mussten wir uns trotzdem oft daran erinnern, das Ziel im Blick zu behalten“, sagt Juliane Spieker nach rund zwei Jahren Tüftelei der Geschwister bis zur Mehrweg-Transportverpackung für Lebensmittel etwa von der Frischetheke.

Das angestrebte Prinzip mutet relativ einfach an: Der Kunde ordert wie sonst an der Frischetheke ein Stück Wurst, Fleisch oder Käse, wird gefragt ob ein Mehrwegbehältnis zum folienfreien Transport für fünf Euro Pfand recht wäre. Nach Nutzung und erster Reinigung kann er es beim nächsten Besuch in einen Automaten geben beziehungsweise an der Kasse abgeben und erhält das Geld zurück oder nutzt es gleich für den erneuten Einkauf.

Komplexe logistische Herausforderungen

Dahinter stecken aber relativ komplexe logistische Herausforderungen. Die leichten aber dennoch stabilen und entsprechend dichten Kunststoffboxen mit einem eingebrachten doppelten Codesystem versehenen Boxen wurden bei einem Hersteller im Allgäu geordert und werden für die Verteilung an die Märkte in einem Zentraldepot gelagert. Die Codes werden zusätzlich zum Bezahlvorgang und das Mehrwegsystem auch für die Nachverfolgung der Behältnisse, Inventuren und Studienüberprüfbarkeit hinsichtlich Materialeinsparung, CO2-Fußabdrücken und anderes gebraucht. Das Rückgabe-Pfandsystem mit der von den Auftraggebern gewünschten außerbetrieblichen Reinigung samt entsprechenden Hygieneanforderungen sowie den nötigen Automaten musste entwickelt und nun sukzessive ausgebaut werden und, und, und.... „Das ist in seiner Kleinteiligkeit sehr komplex und sowohl der Handel als auch Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen ein Rundum-Sorglospaket“, sagt Spieker.

Auch für den Einkauf von Lebensmittelhändlern

Das Geschwisterpaar möchte zudem an der Supermarkt-Frischetheke nicht stehenbleiben. Auch Backshops, Metzgereien, Unverpacktläden und andere Convenience-Food-Anbieter, Kantinen mit Bringservice oder zum Teil auch Caterer sollen eingebunden werden. Letztlich möchte Juliane Spieker das Pfandboxensystem auch für den Einkauf von Supermärkten oder auch anderen Lebensmittelläden mit Großgebinden und anderem ausbauen.

Unerwartete Unterstützung hat PFABO zum Mehrweg-Start gleich von mehreren Seiten bekommen. Für die Ausgestaltung der Pfandboxen wurde das Unternehmen mit dem internationalen Preis für Produkt- und Kommunikationsdesign „Red Dot Award“ ausgezeichnet. Zusätzlich dürfen sie das Mehrwegzeichen verwenden, dass bis dato fast ausschließlich für Mehrwegflaschen vorbehalten war. Ende Juni wurde zudem durch die Bundesregierung eine bereits gültige EU-Richtlinie umgesetzt. Zur „Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“ gehören zahlreiche Einwegprodukte wie Styroporboxen, Kunststoffteller und Ähnliches demnach künftig der Vergangenheit an.

Von Gerald Dietz