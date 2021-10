Wildau

Euphorischer Anruf von Christa Arlt: „Das Seniorenseminar kann wieder stattfinden!“ Die beliebte Vortragsreihe der Technischen Hochschule Wildau ist eine Institution in der Region. Wegen Corona musste sie allerdings drei Semester lang komplett aussetzen. Eine Online-Version gab es nicht. Das zumeist ältere Publikum hätte das weniger goutiert.

Seniorenseminar startet diesmal eine Stunde später als gewohnt

Doch nun gibt es wieder Vorlesungen, vor Ort im Audimax der TH, wie es alle zuletzt gewohnt waren. Geändert hat sich allerdings die Uhrzeit: Statt wie sonst um 15 Uhr kann das Seniorenseminar nun immer erst um 16 Uhr starten. Das hat den einfachen Grund, dass bis zum Nachmittag im Audimax Lehrveranstaltungen für die Studierenden der TH eingeplant sind.

Ende September, berichtet Christa Arlt, selbst Seniorin, kam die Zusage, dass die Vorlesungsreihe für das Wintersemester organisiert werden kann. Da war das Audimax zur üblichen Zeit schon anderweitig reserviert. 16 Uhr ist für Christa Arlt aber ein guter Kompromiss, Hauptsache, das Seniorenseminar kann es wieder geben.

Desy-Physiker Thomas Naumann beginnt

Sie hat dann flugs alle kontaktiert, die ursprünglich im dann wegen der Pandemie zwangsläufig komplett abgesagten Sommersemester 2020 referiert hätten. „Sie hatten sich damals alle bereit erklärt, ihre Vorträge zu halten, wenn es wieder losgehen kann“, berichtet Christa Arlt. Nicht alle konnten es jetzt so spontan einrichten, aber immerhin sechs spannende Vorträge konnten organisiert werden.

Den Anfang macht am 5. November Thomas Naumann. Er spricht unter dem Titel „Anmut sparet nicht“ über deutsche Hymnen. Naumann leitete die Gruppe Teilchenphysik am Deutschen Elektronen-Synchrotron Desy in Zeuthen und arbeitet beim ATLAS-Experiment am Teilchenbeschleuniger LHC des CERN in Genf. Der Physiker ist literarisch sehr bewandert und beschäftigt sich intensiv mit Literaturgeschichte und Dichtkunst, wie er schon häufiger im Rahmen des Seniorenseminars unter Beweis stellte.

Geriatrie-Fachmann Christian Zippel hält einen Vortrag

„Älter werden, älter sein – Neue Erkenntnisse“ ist das Thema des zweiten Vortrags am 19. November. Erwartet wird dazu Christian Zippel, der als Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie lange auf Geriatrie und geriatrische Rehabilitation spezialisierte Kliniken geleitet hat. Überdies hat er lange unter anderem an der Charité gelehrt und ist Herausgeber und Autor von Fachbüchern und Ratgebern zu dem großen Themenkomplex.

Der Anästhesist Hans-Detlef Stober leitete bis 2019 die Schmerztherapie am Unfallkrankenhaus Berlin und ist jetzt der medizinische Leiter der Sektion Maritime Medizin. Er hat die Berechtigung, deutsche Seediensttauglichkeitsuntersuchungen vorzunehmen. Passenderweise heißt sein Vortragsthema für den 26. November „Als Schiffsarzt unterwegs“.

Vom Grauen Kloster und Bauhaus

Mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Berliner Gymnasiums zum Grauen Kloster befasst sich der Altphilologe Christian-Friedrich Collatz am 10. Dezember. Er war an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften tätig und ist heute engagiert im Vorstand des Fördervereins des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster – Berlinisches Gymnasium in Berlin-Mitte.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über „Circular Economy – wie Abfälle aus Haushalt und Industrie zu Rohstoffen werden“ spricht am 7. Januar 2022 Michael Herzog, Forschungsprofessor an der TH Wildau und Leiter des IMEP – Institut für Material, Entwicklung und Produktion an der Technischen Hochschule Wildau.

Um die „Bauhaus Schule für Gestaltung – 100 Jahre nach einer Ausbildungs-Offensive“ geht es dann am 14. Januar 2022 im Vortrag von Bettina Güldner. Sie ist Kunsthistorikerin und arbeitet überdies als Kuratorin.

Seniorenseminar existiert seit 1994

Ein kleines Programm ist es also diesmal, das aber dennoch die große Vielfalt der Themen des TH-Seniorenseminars widerspiegelt. Literatur, Kultur, Geschichte, Medizin, Gesellschaft, Wirtschaft, Nachhaltigkeit – all das klingt in den geplanten Vorlesungen an. „Man lernt soviel!“, schwärmt denn auch Christa Arlt, die sich seit nunmehr 22 Jahren um das Seniorenseminar kümmert. Das macht sie mit großer Begeisterung und unterstützt von den sechs Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats, die auch Ideen und Anregungen mitbringen.

Seit 1994 gibt es das Seniorenseminar, das durch die damalige TH-Kanzlerin Renate Wilde gestartet worden ist. Ursprünglich war der Ansatz, mittels Vorträgen gewissermaßen „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu bieten; nach der Wende arbeitslos gewordenen älteren Akademikern in der Region Rat zu bieten. Daraus entwickelte sich die Vortragsreihe, die kostenlos ist für alle Interessierten. Denn auch wenn der Name „Seniorenseminar“ etwas anderes suggeriert, kommen längst auch jüngere Leute und sind natürlich ebenso herzlich willkommen.

Das Audimax ist groß genug, dass bei Einhaltung der Abstandsregelungen derzeit bis zu 130 Menschen teilnehmen können. Für diese gilt in den Gebäuden Maskenpflicht, sobald sie bei entsprechendem Abstand ihre Plätze eingenommen haben, dürfen die Masken abgenommen werden. An Veranstaltungen in der TH Wildau darf nur teilnehmen, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Das wird jeweils vor Beginn der Vorträge kontrolliert. Deshalb sollten Interessierte etwas zeitiger ankommen. Außerdem müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden. „Viele Teilnehmer und auch wir sind froh, dass das Seniorenseminar seine Pforten wieder öffnen darf“, so Christa Arlt, die zahlreiche derjenigen, die seit Jahren regelmäßig zu den Vorträgen kommen, auch schon persönlich kontaktiert hat.

Von Karen Grunow