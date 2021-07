Wildau

Sowohl der Gründungstermin als auch das erste Produkt der CovIQ GmbH, ein Managementsystem namens CoRMS, waren von Corona gezeichnet. Die Ausgründung eines Forscherteams der Technischen Hochschule Wildau wurde zum Höhepunkt der ersten Welle im April vergangenen Jahres aus der Taufe gehoben. CoRMS (Corporate Resilience Management System – Managementsystem für Unternehmensresilienz) ist ein Konzept, das Grundsätzliches eines Unternehmens in der Krise regeln soll, etwa Verantwortlichkeiten, Transparenz von komplexen Strukturen, Prozessaufrechterhaltung und Kennzahlen für Sonderregelungen.

Das Motiv der Unternehmensgründung und auch für CoRMS entspringt aber einer viel allgemeineren Intention: Es geht darum, Unternehmen auch in eigentlich unberechenbaren Situationen einen Fahrplan – und die notwendigen Ressourcen – zum erfolgreichen Bestand zu geben. „Das Programm hilft zwar auch, um Pandemie-Situationen zu bewältigen, regelt aber ganz allgemein wie Säulen von Betrieben auch in Krisen tragfähig gehalten werden können und erlaubt insgesamt größere Handlungsfreiheiten“, sagt Mitgründer Jens Seitz. Eine Lieferkette etwa – als Voraussetzung für die eigene Produktion mittlerweile vielfach an der Tagesordnung – ist zwar in der Vergangenheit häufig durch Corona bedingte Ausfälle unterbrochen worden. Aber auch andere Krisen können hier existenzbedrohliche Lücken reißen.

Unternehmen mit Widerstandsfähigkeit

Es geht CovIQ grundsätzlich um Resilienz, also darum, die Widerstandsfähigkeit und Funktionalität von Unternehmen im Markt auch bei erheblichen und teils destruktiven Störungen erhalten zu können. Der Ansatz dabei: Neueste Erkenntnisse aus der Forschung mit modernen Technologien kombinieren, um mit fortschrittlicher Intelligenz – ob nun menschlich oder auch künstlich – innovative Lösungen für eine neue Normalität zu finden. „Dabei zielt CovIQ nicht nur auf Grundsätzlichkeiten wie Managementsysteme, sondern auch auf Ad-hoc-Lösungen für den Unternehmensalltag“, so Seitz.

So kann ein ausgefallenes Glied einer Lieferkette auch einfach durch ein anderes ersetzt werden. Es sollte nur schon zuvor grundsätzlich geklärt werden, welches dafür infrage kommen könnte. Für neu auftauchende Sicherheitsvorschriften können auch aktuelle punktgenaue Lösungen gefunden werden – vorausgesetzt vorausschauende Planung hat sie mit einkalkuliert. „Wichtig ist in aller Regel, dass schnell und planvoll reagiert wird“, weiß Seitz. So wurde etwa in Kooperation mit Eberswalder Wurstwaren eine Art Temperaturschleuse für Beschäftigte installiert. Mit ihr sollen Mitarbeitende beim Einlass auf eine möglicherweise erhöhte Temperatur als Symptom für COVID-19 überprüft werden.

Fehlende Formate für Kooperation mit der Wissenschaft

Die Unternehmensgründung an sich hat auch einen Hintergrund, der sich zwar im Verlauf der Pandemie deutlich offenbarte, aber grundsätzlicherer Natur ist. Viele drängende Herausforderungen einer Krise können zwar mit Hilfe von Forschung angegangen werden. Aber dafür, das Unternehmen hier von sich aus direkt mit wissenschaftlichen Institutionen kooperieren, fehlen in der Förderlandschaft die nötigen Formate. Um die dringend benötigten Kompetenzen dennoch „auf die Straße zu bringen“, entschloss sich das Forscherteam rund um den Fachmann für Logistikmanagement an der Hochschule, Frank Gillert, ein Spin Off zu gründen und das Wissen direkt zu den Unternehmen zu bringen.

Als ergänzende Säule baut CovIQ beständig sein Partnersystem aus, um das Programm CoRMS mit neuen Technologien etwa aus dem Bereich künstlicher Intelligenz zu ergänzen sowie bei Bedarf auch ganz individuelle Installationen bei Beratungskunden realisieren zu können. Hinzu kommen im Portfolio klassische Beratungsangebote in unterschiedlichen Kompetenzfeldern wie Lieferketten oder Prozessoptimierung. Der Ansatz von CovIQ ist zwar grundsätzlich branchenunabhängig, dennoch stellen Verkehr und Logistik aufgrund der Historie einen Fokus dar.

Von Gerald Dietz