TH Wildau: Studienvorbereitung mit dem Orientierungsexpress

Wildau

Der MINT-Orientierungsexpress startet demnächst wieder an der Technischen Hochschule Wildau: Wer sich für ein Studium im so genannten MINT-Bereich – also für Studiengänge zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik – interessiert, aber sich nicht ganz sicher ist, ob er die nötigen Fähigkeiten und Voraussetzungen dafür mitbringt, kann durch das “TH MINT+“-Projekt einen umfassenden Einblick bekommen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Üblicherweise dauert das Programm, bei dem man intensiv die Hochschule kennenlernen und in die Angebote sowie generell in die Hochschullandschaft hineinschnuppern kann, ein Jahr. Im kommenden Sommersemester wird es aber eine kürzere Sprinter-Version geben, die am 12. März startet und bis zum Sommer geht.

Zwei Schwerpunkte stehen zur Wahl

Auch wenn jemand sich überhaupt noch nicht sicher ist, ob ein Studium der richtige Weg für sie oder ihn in ein Berufsleben ist, eignet sich der Orientierungsexpress. Gedacht ist er für Frauen und Männer mit Abitur, aber auch für all jene, die zwar kein Abi, aber die nötige berufliche Qualifikation für ein Studium an der TH Wildau mitbringen.

Zwei Schwerpunkte stehen dabei zur Auswahl: Wer sich für „Orientierung“ interessiert, muss mit 20 bis 24 Semesterwochenstunden rechnen, beim Schwerpunkt Vorbereitung sind es zehn bis zwölf Semesterwochenstunden. Das ist für all jene geeignet, die schon wissen, welches Fach es werden soll, die sich aber noch gezielt darauf vorbereiten möchten. Beim Orientierungsmodul gibt es eine Ringvorlesung, in der alle informatikbasierten und naturwissenschaftlich-technischen Bachelorstudiengänge der TH Wildau näher vorgestellt werden. Überdies ist eine Berufsfeldorientierung geplant mit praxisnahen Einblicken.

Wer sich nun genauer informieren und einige Fragen loswerden möchte, kann das beispielsweise am 10. Januar, am 25. Januar oder am 9. Februar bei Infoveranstaltungen des Projektteams tun. Diese finden online per Webex statt und beginnen jeweils um 17 Uhr. Weitere Infos dazu unter www.th-wildau.de/mint-orientierungsexpress.

Von Karen Grunow