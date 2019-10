Neuer Studierendenklub auf dem TH Campus

Wildau

Auf den Holztischen stehen Getränkekarten bereit, Stühle, Sessel und Zweisitzercouches in Lederoptik verteilen sich über insgesamt drei Ebenen, eine große und helle Sofalandschaft bietet reichlich Platz zum Sitzen und Lümmeln, hoch oben an der Decke funkelt eine Diskokugel und ganz prominent ist auch ein Tischkicker aufgebaut. Auf rund 225 Quadratmeter haben die Mitglieder des Studierendenrates ( Stura) der TH Wildau in den vergangenen Monaten einen gemütlichen Treffpunkt mitten auf dem Campus geschaffen.

Eröffnet wurde der Studierendenklub „ Olymp“ zwar schon mit der „Winterzauber“-Feier zum Jahresausklang 2018. Ende September konnte nun auch der Tagesbetrieb beginnen. Zunächst dreimal die Woche – Dienstag, Donnerstag und Freitag – öffnet der „ Olymp“ von 16 bis 22 Uhr. An der pinkfarbenen Theke kann man sich dann Kaffee, diverse Softdrinks, Bier und auch andere alkoholische Getränke bestellen. Sich auf den verschiedenen Sitzmöbeln niederlassen oder eine Partie Kicker starten.

Viele Sitz- und Verweilmöglichkeiten bietet der neue Studierendenklub „Olymp“. Quelle: Nadine Pensold

„Wir wollten eine wohnliche Atmosphäre schaffen, einen Ort, wo man sich mit Freunden Treffen aber auch arbeiten kann“, erklärt Sascha Breitfeld. Der 32-Jährige studiert im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik und ist Vorsitzender des Stura. Innerhalb der Studierendenvertretung widmet sich vor allem Sebastian Nasick als zuständiger Referent dem von den Studierenden lang gehegte Projekt. „Wir sind sehr froh, dass wir den Studierendenklub haben und nach vielen Jahren harter Arbeit eröffnen konnten“, sagt der 28-Jährige.

Planungen für Studierendenklub haben mehrere Jahre gedauert

Die Planungen für diesen Treffpunkt haben schon vor mehreren Jahren begonnen. Erste Ideen gab es vor sechs Jahren. Im Oktober 2018 mietete sich der Stura beim Studentenwerk Potsdam in das Haus 19 ein. Es ist das jüngste Hochschulgebäude auf dem Campus. Wo sich einst die Härterei der Lokomotivfabrik Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft befand, finden nach aufwendigem Umbau die Campus-Kita, Arbeitsräume der Hochschulmitarbeiter nun auch der Studierendenklub Platz. Zudem ist auch das Stura-Büro von Haus 13 dorthin umgezogen.

Der Name für den neuen Treffpunkt wurde durch eine Umfrage unter Studierenden und TH-Mitarbeitern ermittelt. Quelle: Nadine Pensold

Während der Öffnungszeiten können sich in den Klubräumen sowohl Studierende als auch Mitarbeiter und externe Gäste zum Plaudern und Arbeiten treffen. „Es ist sehr wichtig einen Treffpunkt zu haben. Das hat bisher gefehlt“, sagt Sebastian Nasick. Aus Ermangelung an anderen Lokalitäten im Ort sei für viele bisher vor allem das Wohnheim ein abendlicher Treffpunkt gewesen.

Für den Tagesbetrieb wurden drei studentische Mitarbeiter eingestellt. Gegen Vorlage eines Studentenausweis schenken diese Getränke einen Euro günstiger an die Gäste aus. Die Öffnungszeiten wurden so gestaltet, dass sie nicht in Konkurrenz zum Angebot der Mensa stehen. Zudem wurde eine Umfrage unter den Studierenden gestartet, um präferierte Tage herausfinden zu können. Die kommenden Monate seien nun ein Testlauf, so Sascha Breitfeld „Wir werden Ende des Semesters prüfen, ob wir das Angebot erweitern oder schmälern müssen.“

DIe Bar im neuen Studierendenklub. Quelle: Nadine Pensold

Rund 130 Sitzplätze bietet der „ Olymp“ während des Tagesbetriebs, ausgelegt ist er für 199 Personen. Der Studierendenklub soll im Campus-Alltag nicht nur zu den regulären Öffnungszeiten ein Platz für die Menschen auf dem TH-Gelände sein. Die oberste Etage kann beispielsweise zur Tanzfläche oder einem Saal mit Sitzreihen umgestaltet werden. Da bei der Einrichtung auf allerlei technische Details für Lichtanlagen, Fernseher und Beamer geachtet wurde, können unterschiedlichste Veranstaltungen stattfinden. Das können Stura-Events wie der Winterzauber und das neue Party-Format „Examen’s out“, Seminare oder Schulungen sein, wie beispielsweise jüngst die Bibliothekseinführung oder eine Veranstaltung im Vorfeld der Europawahl.

„ Olymp “ in Wildau kann auch gemietet werden

Der Raum kann zudem für private Feiern wie Geburtstage gemietet werden – unabhängig davon, ob man Student, Mitarbeiter oder Externer ist. „2018 wurden hier schon mehrere Weihnachtsfeiern ausgerichtet. Seither waren hier schon mehr als ein Dutzend Veranstaltungen“, berichtet der Stura-Vorsitzende Sascha Breitfeld.

Auch der Tagesbetrieb sei schon gut angenommen worden, berichtet Sebastian Nasick. Geht es nach ihm und Sascha Breitfeld würden sie sich wünschen, dass nach der Testphase ein ganzwöchiges Angebot organisiert werden kann. Dass sich schon einige Studierende hier wohl fühlen, kann man bereits an den schon reich verzierten Wänden erkennen. Sie bieten durch Magnet- und Tafelfarbe Flächen, auf denen sich die Gäste kreativ mit Ideen, kleinen Kunstwerken und Sprüchen verewigen können. „Supertoll ist es hier“, ist da etwa zu lesen. Und darunter ein „Find ich auch“.

Von Nadine Pensold