Wildau

Was zunächst vor allem für Studierende des Studiengangs Verkehrssystemtechnik gedacht ist, richtet sich aber genauso an die interessierte Öffentlichkeit wie auch Verwaltungen oder Forschungseinrichtungen: das verkehrswissenschaftliche Kolloquium der Technischen Hochschule Wildau. Das betont Ralf Kohlen, Professor für Verkehrsmanagement an der TH.

Seit einem Jahr ist er für die Vortragsreihe zuständig, zuvor hatte sein Kollege Martin Lehnert sich um das Kolloquium gekümmert, das im April 2018 zum ersten Mal in Wildau stattfand. „Grundidee ist, dass wir aus unserem Studiengang Verkehrssystemtechnik die Breite unseres Fachgebiets vorstellen wollen“, so Ralf Kohlen.

Friedemann Kunst referiert an der TH Wildau

Am 1. Dezember nun wird es die 16. Veranstaltung der Reihe geben. „Es geht um das Thema Radverkehr“, berichtet er. Thematisiert werden soll, was eigentlich alles erforderlich sei, um Radverkehrsanlagen zu planen. Das müsse Bestandteil der gesamten Stadtplanung sein, hebt Kohlen hervor. Deshalb freut es ihn sehr, dass mit Friedemann Kunst ein auch in der Theorie versierter Fachmann aus der Praxis gewonnen werden konnte.

Kunst war Leiter der Abteilung Verkehr bei der Berliner Senatsverwaltung und ist Vorsitzender der Berlin-Brandenburger Landesgruppe der Akademie für Städtebau und Landesplanung. Sein Vortrag mit dem Titel „Radverkehr in der (groß-)städtischen Verkehrspolitik: Ziele – Probleme – Handlungsmöglichkeiten“ will aufzeigen, was wie bei der Radverkehrsplanung berücksichtigt werden muss.

ADFC-Mitgründer Tilman Bracher spricht

Mit dem städtischen Raum wird sich in einem Koreferat überdies Tilman Bracher befassen. Der Mobilitätsexperte gehörte zu den Gründern des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC, er leitete von 2001 bis 2021 den Forschungsbereich Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik.

Die ländlich geprägten Regionen wird dagegen Christian Rudolph im Blick haben. Er ist Professor für Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen. Diese Stiftungsprofessur, welche die TH als eine von insgesamt sieben Hochschulen bundesweit zugesprochen bekommen hat, konnte zum Frühjahr starten. Eigens wird ein neuer Studiengang aufgebaut, bei dem ein besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, den Radverkehr im Verbund mit anderen Mobilitätsformen zu betrachten. Erste Kooperationen mit Gemeinden der Umgebung gibt es bereits.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das verkehrswissenschaftliche Kolloquium am 1. Dezember wird in rein digitaler Form stattfinden. Es beginnt um 16 Uhr. Der entsprechende Link ist dann über die Homepage www.th-wildau.de/verkehrswissenschaftliches-kolloquium abrufbar.

Viele Themen bei der Vortragsreihe der TH Wildau

Dort ist auch eine Übersicht über die bisherigen Themen der Vortragsreihe zu sehen, die einmal mehr zeigt, welchen großen inhaltlichen Bogen der Studiengang Verkehrssystemtechnik und anverwandte Disziplinen spannen können: Von Fahrerassistenz bei der Bahn oder Echtzeitdaten im Öffentlichen Personennahverkehr zur Steuerung von Verkehrsströmen über Infrastruktur bei Eisenbahnen und der Eisenbahnsicherungstechnik bis hin zu infrastrukturellen Herausforderungen für hochautomatisiert fahrende Busshuttles.

Dabei geht es in der Reihe stets um die wissenschaftlichen Aspekte. Zusätzlich aber werden gern Fachleute von Unternehmen eingeladen, die neue Verfahren entwickeln und anwenden.

Von Karen Grunow