Wildau

Der über die Technische Hochschule organisierte „Wildau Runner’s Day“ – oder auch schlicht Wildauer Stadtlauf – findet in diesem Jahr am 3. Oktober statt und zwar im Otto-Franke-Stadion in Wildau. Es wird so ablaufen, dass die Teilnehmer entweder binnen 15, 30 oder 60 Minuten so viele 400-Meter-Runden wie möglich absolvieren sollen.

Für das kurze Zeitfenster können sich sogar bereits Kinder ab sechs Jahren anmelden. Eng arbeitet die TH für die Vorbereitung mit dem Studierendenrat, der Stadt, mehreren ortsansässigen Vereinen, Schulen und der Techniker Krankenkasse zusammen. Gesucht werden auch noch freiwillige Helfer, die dann am 3. Oktober mit im Einsatz sind.

Mehr Informationen unter www.th-wildau.de/runners-day

Von MAZonline