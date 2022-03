TH Wildau: Wissenschaftswoche ist eröffnet

Wildau

Die 11. Wildauer Wissenschaftswoche ist eröffnet. Christian Rudolph, Professor für Radverkehr an der TH Wildau, stellte nicht nur den neuen und in Deutschland einzigartigen Studiengang „Radverkehr in intermodalen Verkehrsnetzen“ vor, sondern auch die aktuellen Projekte, die im Rahmen der vom Bundesministerium für Digitales uns Verkehr geförderten Stiftungsprofessur realisiert werden.

Aufruf, den Menschen in und aus der Ukraine zu helfen

Doch zunächst sprach Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer, auch über den russischen Krieg gegen die Ukraine. „Wissenschaft lebt von einem grenzüberschreitenden Dialog“, so Melzer, der darauf hinwies, dass die Wildauer Hochschule seit vielen Jahren enge Verbindungen sowohl in die Ukraine als auch nach Russland hat. „Helfen Sie alle mit“, appellierte er, sich für die Menschen in und aus der Ukraine und gegen den Krieg zu engagieren. Auch an der Wildauer Hochschule arbeiten Wissenschaftler aus der Ukraine. Die TH hat sich klar positioniert und alle Aktivitäten mit Partnerhochschulen oder Forschungsinstitutionen in Russland ausgesetzt. Auf einer Info-Seite, direkt erreichbar über die Homepage www.th-wildau.de, gibt es Informationen zu einer Spendensammlung, Übersetzungshilfen und weitere konkrete Unterstützung für Geflüchtete.

Radverkehr in Deutschland – sehr ausbaufähig

An der TH Wildau diene „Wissenschaft nicht als Selbstzweck, sondern als wichtiges Mittel zur Gestaltung unserer Umwelt, unserer Zukunft“, so Melzer in seiner kurzen Ansprache zur Eröffnung der Wissenschaftswoche. Diese bündelt stets kurz vor Beginn des Sommersemesters verschiedene Tagungen und Veranstaltungen, viele davon explizit für ein breites interessiertes Publikum gedacht. So auch die Einblicke, die Christian Rudolph zur Situation des Radverkehrs in Deutschland bot.

Bei Strecken bis zu fünf Kilometern sei das Fahrrad oft die beste Option, erklärte er und konnte das mit spannenden Zahlen unterfüttern. Auch wenn die subjektive Wahrnehmung mancherorts so sei, dass mittlerweile mehr Menschen ihre Wege per Rad erledigen, zeige sich das im gesamtdeutschen Vergleich jedoch nicht. „Da müssen wir ran!“, betonte Rudolph deshalb. „Eines der wichtigsten Dinge: das Sicherheitsgefühl auf dem Fahrrad zu verbessern.“

Interessierte können in Workshops eigene Sensoren bauen

Genau da setzt das Projekt „zu nah?“ an, bei dem Bewohner der Region mitwirken können. Etwa im Mai werden an der TH in Wildau, in der Hochschulpräsenzstelle in Luckenwalde und in Cottbus Workshops stattfinden, bei denen Interessierte eigene Sensoren basteln können, mit deren Hilfe Abstände vorbeifahrender Autos gemessen werden. Wie diese auf dem Open-Source-Projekt „OpenBikeSensor“ basierenden Sensoren aussehen und hergestellt werden können, zeigten Eva Ismer und ihre Kollegen vom TH-Makerspace „ViNN:Lab“. Dort sollen solche Sensoren gebaut werden.

Wer dabei mitmachen möchte oder zumindest als Radfahrer einen solchen Sensor nutzen würde, kann sich schon jetzt, so Zoe Ingram, über das Transferprojekt „Innovation Hub 13“ unter innohub13.de/wir-forschen/zu-nah/ melden.

Dass es in Eichwalde keinen einzigen Radweg gibt, berichtete dann der Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Jenoch (WIE). Dort ist nun ein interkommunaler Radverkehrsmanager eingesetzt. „Ziel ist, den Lückenschluss herzustellen“, so Jenoch über das Projekt „NUDAFA – Nutzer*innendaten-gestütze Planung eines integrierten Fahrradverkehrsnetzes“. Bei dem von der Gemeinde Eichwalde geleiteten Projekt sind neben der TH Wildau vor allem andere Kommunen der Region wie Zeuthen, Schulzendorf, Wildau, Schönefeld und Königs Wusterhausen dabei.

Unterwegs in der virtuellen Posterausstellung der 11. Wildauer Wissenschaftswoche. Quelle: Karen Grunow

Die zur Eröffnung spürbare Praxisnähe vieler Hochschulkooperationen zeigt sich auch bei den weiteren Veranstaltungen in den nächsten Tagen. Am Dienstag geht es verstärkt um Transfer und Photonik, am Mittwoch vor allem um Künstliche Intelligenz, am Donnerstag um neue Mobilitätsformen und am Freitag um die Energiewende. Alle Veranstaltungen finden digital statt. Der Zugang ist unkompliziert über die Homepage der TH möglich, teilweise ist eine kostenlose Anmeldung vorab nötig. In einer virtuellen Posterausstellung wird überdies über weitere aktuelle Projekte an der TH informiert.

Von Karen Grunow