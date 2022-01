Wildau

Es ist bereits zu erahnen, wo genau der Erinnerungsort entsteht, der am Freitag kommender Woche auf dem Campus der Technischen Hochschule Wildau eingeweiht werden soll. Das Areal an der historischen Lok ist bereits markiert, an den Stellen, an denen die Infotafeln installiert werden, sind bereits Löcher ausgehoben worden.

Es ist ein Bereich auf dem Campus, den tagtäglich viele Menschen passieren. Sie sollen aufmerksam werden auf die Geschichte des Ortes, der einst eine gigantische Lokomotivfabrik des Unternehmens Berliner Maschinenbau-AG (BMAG), vormals L. Schwartzkopff, war. In der Zeit des Nationalsozialismus mussten dort zahlreiche Frauen und Männer unter menschenunwürdigen Bedingungen Zwangsarbeit leisten.

Auch die AEG befand sich damals auf dem Wildauer Areal

Sich mit diesem Kapitel der Geschichte des Areals auseinanderzusetzen, war ein besonderes Anliegen an der Hochschule, das zum 30. Geburtstag der TH Wildau im vergangenen Jahr umgesetzt werden sollte. Deshalb kam die Hochschulleitung mit dem renommierten Historiker Thomas Irmer in Kontakt, der in intensiven Recherchen mehr herausfinden konnte zum Thema Zwangsarbeit in Wildau. Zu jener Zeit war auch die AEG ansässig auf einem Teil des einstigen Fabrikgeländes.

Viele der Zwangsarbeiter in Wildau kamen aus Westeuropa

Nach Irmers Schätzung waren 1943 etwa 2500 bis 3500 der rund 5700 Arbeitskräfte der BMAG Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Im Verlauf des Jahres 1944 stieg ihr Anteil auf etwa zwei Drittel. „Davon kamen vermutlich 50 Prozent oder mehr aus Westeuropa“, berichtet Thomas Irmer.

Hergestellt wurden in jenen Jahren weiterhin Lokomotiven, die zu Kriegszwecken für Truppentransporte genutzt wurden. Auch Flakgeschütze wurden in Wildau produziert.

„Es ist sehr wichtig, die Geschichte der BMAG weiter aufzuarbeiten“, sagt er. Im Rahmen seiner Recherchen, die ihn in verschiedene relevante Archive wie etwa das Militärarchiv des Bundesarchives führten, konnte er durchaus auch auf wichtige Vorarbeit lokaler Initiativen zurückgreifen. So hatte zum Beispiel der Verein Kulturlandschaften Dahme-Spreewald e.V. Zeitzeugen-Gespräche führen können.

Über die gewonnenen Erkenntnisse wird Thomas Irmer am 28. Januar auch sprechen. Denn die Eröffnung des kleinen Gedenkortes wird von einem Vortragsprogramm begleitet. Die Veranstaltung ist für Interessierte zugänglich, allerdings gibt es eine Begrenzung in der Teilnehmerzahl, deshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung vorab vonnöten. Überdies gilt die 2G+-Regelung, wer den Vorträgen beiwohnen möchte, muss also geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen negativen Testnachweis vorzeigen.

Eröffnung mit TH-Präsidentin Ulrike Tippe

Um 11 Uhr wird Ulrike Tippe, die Präsidentin der Technischen Hochschule Wildau, zunächst die Teilnehmer begrüßen am Erinnerungsort, der dann direkt eröffnet wird. Susanne Quehenberger vom Büro ramicsoenario Ausstellungsgestaltung wird als Kuratorin das Gestaltungskonzept erläutern.

Installiert werden mehrere bewegliche Infotafeln, die sich durch Berührung oder den Wind drehen lassen. Außerdem wird ein tischartiges Objekt errichtet, das die Gestalter als „Kompass“ bezeichnen. Angegeben sind darauf sternförmig die Herkunftsorte der Zwangsarbeitenden.

So in etwa wird die Gestaltung des Erinnerungsortes zur NS-Zwangsarbeit auf dem Campus der TH Wildau aussehen. Dieser wird am 28. Januar 2022 um 11 Uhr offiziell eröffnet. Quelle: TH Wildau

Nachdem alle sich den Erinnerungsort in Ruhe ansehen konnten, werden um 12 Uhr die Vorträge im Audimax der TH in Halle 17 beginnen. Zunächst spricht dann Christine Glauning, Leiterin des Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide, über Zwangsarbeit im Großraum Berlin.

Gesprächsrunde an der TH Wildau

Um 12.30 Uhr folgt Thomas Irmers Vortrag „Rüstung und Zwangsarbeit in Wildau – Die Lokomotivwerke von Schwartzkopff und AEG in der NS-Zeit“. Danach ist eine Gesprächsrunde geplant und um 13.15 Uhr wird eine Dokumentation von Bärbel Becker gezeigt.

Wer sich noch anmelden möchte, findet weitere Informationen auf der Homepage der Hochschule unter www.th-wildau.de/erinnerungsort. Ansprechpartnerin dieses Geschichtsprojektes an der TH ist Lena Gautam vom Zentrum für Forschung und Transfer.

Von Karen Grunow