Wildau

Es ist ganz einfach: Den QR-Code-Scanner des eigenen Smartphones vor den Aufdruck an der jeweiligen Tür halten und schon öffnet sich die eigens an der TH Wildau entwickelte App „THWi Kontaktnachverfolgung“. Dort können Mitarbeiter der Hochschule, Studierende und Gäste unkompliziert eintragen, wann sie sich in welchem Raum oder Labor auf dem Campus der TH aufgehalten haben. So lassen sich bei einer möglichen Covid-19-Infektion Kontaktketten schnell nachvollziehen.

Zwar ist auf dem Campus momentan nicht so viel Betrieb, da viele der Lehrveranstaltungen in digitaler Form stattfinden. Dennoch gibt es einige, die vor Ort präsent sein müssen. Viele Mitarbeiter arbeiten im Wechsel zuhause und in ihren Büros. Die App weckte bereits andernorts Interesse, auch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg hat sie mittlerweile eingeführt. Entwickelt wurde sie rechtzeitig zum Start des Wintersemesters vom iCampus-Wildau-Team in enger Abstimmung mit Stefan Kubica, Vizepräsident für Digitalisierung und Qualitätsmanagement, sowie dem Corona-Krisenstab der TH Wildau.

Von MAZonline