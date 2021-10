Wildau

Die Technische Hochschule Wildau feiert am Freitag ihr 30-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung findet, ganz coronakonform, als Livestream statt, der von Fernsehmoderator Cherno Jobatey moderiert wird. Mit dabei ist unter anderem die Brandenburger Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD).

Sie wird in einem Polit-Talk auftreten, der nach einem Podiumsgespräch mit dem Präsidium der TH Wildau stattfinden wird. Vorgesehen ist außerdem eine Gesprächsrunde zum Thema „Studium gestern und heute“. Zwischendurch werden immer wieder Grußbotschaften zu sehen sein, für die Musik sorgt Heiner Frauendorf.

Cherno Jobatey (recht im Bild) moderiert die Veranstaltung. Quelle: Oliver Mehlis/dpa

Außerdem soll ein Ausblick auf den geplanten Erinnerungsort gegeben werden, der neben der historischen Lok auf dem Campus entstehen wird. Damit soll der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gedacht werden, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem Areal der heutigen Hochschule unter widrigsten Bedingungen unter anderem Loks für den Krieg produzieren mussten. Der Historiker Thomas Irmer hat sich ausführlich mit der Geschichte des Standorts befasst, das Büro Ramicsoenario Ausstellungsgestaltung hat das Konzept beweglicher Infotafeln entwickelt, das nun umgesetzt werden soll.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausstellung „Wissen in Bewegung – 30 Jahre TH Wildau“ geplant

Außerdem ist im Rahmen des Geburtstagsfestes die Eröffnung der Ausstellung „Wissen in Bewegung – 30 Jahre TH Wildau“ geplant. Von gerade mal 17 Maschinenbau-Studenten im Jahr 1991 ist die Hochschule auf heute rund 3700 in 32 Studiengängen angewachsen. Sie ist inzwischen außerdem eine der forschungsstärksten Fachhochschulen bundesweit und überdies weltweit vernetzt. Jedes Jahr kommen zahlreiche junge Leute aus vielen Ländern an die TH, um ein Austauschsemester zu absolvieren oder gleich ihre komplette Studienzeit in Wildau zu verbringen.

Lesen Sie auch:

TH-Präsidentin Ulrike Tippe freut sich auf die Veranstaltung: „Der 22. Oktober 2021 ist für uns ein besonderer Tag und wir freuen uns, diesen – per Livestream ‚erlebbar‘ – mit unseren Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Gästen aus dem In- und Ausland feiern zu können“, sagte sie bereits vergangene Woche der MAZ. Nicht zuletzt soll bei der virtuellen Geburtstagsfeier auch ein Blick in die Zukunft geworfen werden. „Schließlich möchten wir die Erfolgsgeschichte unserer regional verwurzelten und gleichzeitig international vernetzten Campushochschule fortsetzen“, so Ulrike Tippe gegenüber der MAZ.

Hier geht’s am Freitag ab 17 Uhr zum Livestream

Von MAZonline