„Tue Gutes und rede darüber“

Wildau

Knapp 200 Besucher kamen am Samstagabend in die Bibliothek der TH Wildau zum mittlerweile 16. Benefizkonzert des Lions-Club Königs Wusterhausen. Bevor die „Medlz“ den musikalischen Part des Abends übernahmen, begrüßte Präsident Martin Wegner die Gäste und gab einen Überblick über die Aktivitäten des Clubs. „Seit 18 Jahren engagieren wir uns für die gute Sache. Mit über 100 Tausend Euro konnten wir bisher helfen“, sagt Wegner. So zum Beispiel im letzten Jahr dem Hospiz in Woltersdorf, das tolle Zimmer bekommen hat.

Erlös an Deutsche Teddy-Stiftung

„Der Erlös aus dem heutigen Verkauf der Tombolalose, sowie Spenden kommt der Deutschen Teddy-Stiftung zugute. Wir verdoppeln den Erlös zu Gunsten des Projektes „Kinderklinikenkonzerte“ von „Medlz“ für ein Kinderklinikkonzert in der Region“, erklärt der Präsident. Michael Maaß, Botschafter der Teddy-Stiftung bedankt sich: „Kann doch ein Teddy im Polizeiauto Kindern, die sich in einer schlimmen Situation befinden Trost spenden.

Drei Zugaben

Die „Medlz“, das sind Sabine, Nelly, Joyce und Silvana aus Dresden. Sie gelten als beste weibliche A Cappella-Popband Europas. Mit einem Ausschnitt aus ihrem Programm „Heimspiel – medlz singen deutsch“, begeisterten sie das Publikum. Dieses dankte es mit reichlich Applaus und nach der dritten Zugabe verabschiedeten sich mit „Der Mond ist aufgegangen“.

„Medlz“ begeisterten

„Ich habe gar nicht erwartet, dass ich heute so etwas Schönes erlebe“, sagte Roswitha Riedel, eine der vier „Damen vom Modeversteck“. Damit meinte sie nicht in erster Linie das schmackhafte Buffet, bei dem sie gerade saßen, die „Medlz“ waren es, die begeisterten. Das waren nicht nur die Stimmen, sondern auch der Dialog mit dem Publikum und das die Musikerinnen spontan auf ihre Zuhörer regierten. Auch dass die Unterstützung durch den Lios-Club eine tolle Sache ist, fanden die Vier gut. „Ich hab bisher gar nicht gewusst, was eigentlich alles hinter der Arbeit des Clubs steckt. So war es für mich auch ein informativer Abend“, erklärt Jutta Kroll.

Spende über 3015 Euro

Dass es ein erfolgreicher Abend war, darüber freute sich auch Martin Wegner. „Die Bereitschaft der Gäste Lose zu kaufen war groß. Wir haben das bisher beste Ergebnis erzielt“. So können sich die Deutsche Teddy-Stiftung und „Kinderklinikkonzerte“ über jeweils 3015 Euro freuen.

Von Gerlinde Irmscher