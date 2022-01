Wildau

Zwei VW kollidierten am Montagnachmittag in der Dorfaue in Wildau bei einem Auffahrunfall. Eine Fahrerin (53) wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Schaden beziffert sich auf rund 2.000 Euro.

In der Richard-Sorge-Straße in Wildau stürzte am Dienstagmorgen ein 40-jähriger Radfahrer auf der glatten Straße und verletzte sich. Er kam daher in ein Krankenhaus.

Von MAZonline