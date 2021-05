Wildau

In der Friedrich-Engels-Straße in Wildau stieß am Mittwoch ein Ford mit einem 16-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Jugendliche wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der verursachte Sachschaden wurde auf rund 3000 Euro geschätzt.

