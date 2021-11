Wildau

Ein Opel und ein Mercedes-Transporter sind am frühen Donnerstagmorgen in der Straße des Friedens in Wildau zusammengestoßen. Die bei der Kollision leicht verletzte Kleinwagenfahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Mit einem Gesamtschaden von rund 4.000 Euro musste ein fahruntüchtiges Auto abgeschleppt werden, so die Polizei.

Von MAZonline