Wildau

Nach der Unaufmerksamkeit eines Skoda-Fahrers beim Abbiegen von der Freiheitsstraße in die Schmiedestraße in Wildau kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. Der 52-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Einweisung ins Krankenhaus erforderten. Eine erste Bilanz der Sachschäden wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.

Von MAZonline