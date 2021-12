Wildau

Einen Unfall gab es Dienstagnachmittag an der Chausseestraße im A-10-Center: Ein Fahrzeug hatte einen stehenden Mercedes angestoßen, was zu einem Schaden von rund 5.000 Euro führte. Verletzt wurde niemand. Da sich der Verursacher unerlaubt entfernt hatte, wird wegen Unfallflucht ermittelt. Mit einem Sachschaden von rund 1.000 Euro endete ebenfalls am Dienstagnachmittag ein Auffahrunfall in der Fichtestraße in Wildau. Der Opel und der Citroen blieben fahrtüchtig und die Insassen unverletzt.

Von MAZonline