Wildau

Nach Missachtung der Vorfahrt kam es am Donnerstagmorgen an der Ecke Birkenallee/Freiheitsstraße in Wildau zum Zusammenstoß eines Mazda mit einer Radlerin. Die 35-Jährige wurde verletzt und musste in Krankenhaus versorgt werden. Protokolliert wurde ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Von MAZonline