Wildau

Bei Wildau haben sich die Landesplaner etwas verschätzt. Für 2030 sagten sie 12.100 Einwohner voraus. Tatsächlich wird die Stadt diese Zahl schon 2025 erreichen, während 2030 nach einer jüngsten Prognose in Wildau zwischen 12.800 und 13.200 Menschen wohnen werden, knapp 11.000 sind es derzeit.

Prognosen für das erwartete Wachstum von Wildau

Hierbei handelt es sich allerdings um das geringste angenommene Wachstum, also eine sehr vorsichtige Annahme. Schon bei einer etwas dynamischeren Entwicklung sind Ende 2030 zwischen 14.800 und 15.200 Einwohner in Wildau denkbar, bei einem starken Wachstum könnten es sogar zwischen 16.000 und 16.500 sein.

Die Autoren der aktuellen Infrastrukturstudie Wildau vom Cottbuser Büro Mayerwittig haben es dabei belassen, obwohl das Ende der Fahnenstange damit längst noch nicht erreicht ist. Denn würden alle Flächen bebaut, auf denen Wohnungsbau möglich ist, könnte Wildau sogar einmal 18.000 Einwohner haben. Das wird in der Studie aber nur kurz nebenbei erwähnt. Ernsthaft erwogen wurde das nicht mehr, weil für die Stadt als Auftraggeberin eine solche Möglichkeit gar nicht in Frage kommt.

Wildau wird in den kommenden Jahren ohnehin genug zu tun haben, ein Wachstum zu bewältigen, das die Prognosen des Landes und des städtischen Flächennutzungsplanes „weit übertreffen könnte“, wie es in der Studie heißt.

Sprunghafter Anstieg: Bevölkerungsentwicklung im Vergleich

So stieg die Bevölkerungszahl in Wildau zwischen 2011 und 2017 laut Amt für Statistik um 3,7 Prozent oder durchschnittlich 60 Einwohner pro Jahr. Im Zeitraum von 2016 bis 2030 wird der Anstieg 20,4 Prozent betragen, das wär ein durchschnittlicher Zuwachs von 147 Einwohnern jährlich. Das verdeutliche die „dynamische Entwicklung der Bevölkerungszahlen Wildaus“, so die Autoren der aktuellen Studie.

Anteil der Kinder und Jugendlichen in Wildau nimmt zu

Interessant ist in dem Zusammenhang ist eine weitere Entwicklung – Wildau wird nämlich entgegen dem Trend immer jünger. So würden Prognosen einen starken Anstieg des Anteils der unter 15-Jährigen zeigen. Ihre Zahl könnte im Jahr 2030 fast 2500 betragen und hätte sich damit im Vergleich zu 2018 fast verdoppelt.

Die Schwartzkopff-Siedlung in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Für die Stadtpolitik hat Wildaus hat das Folgen. „Die Angebote und Bedarfe von Jugendlichen und Familien sollten vor dem Hintergrund des zu erwartenden Bevölkerungsanstiegs regelmäßig überprüft werden“, raten die Autoren der Wildau-Studie. Und weiter schreiben sie: „Insbesondere das Angebot für Kinder und Jugendliche sollte unabhängig der Entwicklungsszenarien ausgebaut werden.“

Sozialarbeiter Frank Vulpius sieht sich bestätigt

Sozialarbeiter und Stadtverordneter Frank Vulpius sieht sich mit diesen Aussagen bestätigt. Er glaubt sogar, dass gegenwärtig sich die Lage eher noch verschlechtert. „Es findet eher ein Abbau statt“, sagt er. Besonders durch die Bebauung innerstädtischer Freiflächen hätten Jugendliche immer weniger Platz, an dem sie sich treffen können. Sie weichen in Wohngebiete oder ins Hasenwäldchen aus, wo der Ärger mit den Anwohnern programmiert ist.

Als Stadtpolitiker stellt sich für Frank Vulpius außerdem die Frage, ob Angebote wie der Jugendklub in der Eichstraße künftig ausreichend seien. So müsse man über ein Jugendzentrum im oberen Wildau jenseits der Freiheitstraße nachdenken, wenn in dem Stadtgebiet viele Kinder und Jugendliche leben.

Senioren-Anteil in Wildau sinkt auf unter 25 Prozent

Bei den Alten weist Wildau ebenfalls eine Besonderheit auf. So sei die Stadt eine von nur sieben Kommunen in Brandenburg, in denen der Anteil der über 65-Jährigen im Jahr 2030 voraussichtlich unter 25 Prozent liegen wird, landesweit seien es durchschnittlich 31 Prozent, so die Studie unter Berufung auf Angaben des zuständigen Landesamtes.

Wohngebiet am Rosenanger in Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Das heutige Angebot für Senioren in Wildau wird als sehr gut eingeschätzt. Die Studie rät aber, das Angebot an altersgerechten Wohnungen auszubauen, zum Beispiel mit Senioren-Wohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäusern.

Klare Empfehlung für sozialen Wohnungsbau

Eine klare Empfehlung gibt es für den sozialen Wohnungsbau. Preisgünstiger Wohnraum im Berliner Umland sei auch für Familien mit mittleren Einkommen entscheidend. Für Wildau bestehe hier ein „erheblicher Handlungsbedarf“, weil der Bestand an gefördertem Wohnraum dramatisch zurückgehe. Gab es 2013 noch 875 Sozialwohnungen in Wildau, waren es 2020 nur noch 477, bis 2030 werden es nur noch 48 sein. Das liegt an dem Wegfall der so genannten Belegungsfrist.

Die Autoren der Studie empfehlen eine kommunale Baulandstrategie, etwa um Investoren zum anteiligen Bau von Sozialwohnungen zu verpflichten. Außerdem könnten bestehende Bindungsfristen verlängert werden. Da viele der Sozialwohnungen im Besitz der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wiwo seien, könne das kurzfristig gelingen.

Von Frank Pawlowski