Wernsdorf

In der Nacht zu Sonntag stahlen Unbekannte einen Rucksack samt Dokumenten, ein Navi und Zigaretten aus Autos auf Grundstücken am Nelkenweg. Der Schaden betrug über 500 Euro. Im Röthegrund in Wildau wurden am Montagmorgen Zigaretten und eine Sporttasche aus einem Auto gestohlen. Der Schaden: abermals rund 500 Euro.

Von MAZonline