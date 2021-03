Wildau

Die 10. Wildauer Wissenschaftswoche wird am kommenden Montag um 14 Uhr eröffnet. TH-Präsidentin Ulrike Tippe und Klaus-Martin Melzer, TH-Vizepräsident für Forschung und Transfer, werden zunächst die Teilnehmer begrüßen. Mit dem Auftakt der Wissenschaftswoche wird zugleich das Festjahr zum 30. Geburtstag der Hochschule gestartet. Im Oktober 1991 begann an der TH der Studienbetrieb.

Sämtliche Konferenzen und Veranstaltungen der Wissenschaftswoche werden digital stattfinden. Die Teilnahme ist unkompliziert: Einfach unter www.th-wildau.de/wissenschaftswoche auf den Anmeldelink klicken und für eine oder mehrere der Veranstaltungen anmelden. Der jeweilige Zugangslink kommt dann rechtzeitig per E-Mail.

Zur Eröffnung am Montag wird als Gastredner Dirk Brockmann zu erleben sein. Er ist Physiker und Professor am Institut für Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin und am Robert Koch-Institut. Sein populärwissenschaftlicher Vortrag trägt den Titel „Eine transdisziplinäre Perspektive auf die Covid-19-Pandemie — Modellierung, Mobilität und digitale Epidemiologie“.

Transferprojekte und Biosensor-Symposium

Am 9. März sprechen dann zunächst vier Doktoranden über die Möglichkeit, an der Wildauer Fachhochschule zu promovieren. Um 13 Uhr beginnt das Symposium „Functional Coatings, Manufacturing, Metrology & Application“ des an der TH koordinierten Graphen-Netzwerks.

Außerdem startet am 9. März das viertägige „European Biosensors Symposium“, das maßgeblich vom „Institute of Life Sciences and Biomedical Technologies“ der TH Wildau organisiert wird. Am 10. März wird das große Transferprojekt „InnoHub 13“ vorgestellt, hier insbesondere die Bereiche Wissenschaftskommunikation und Citizen Science. Los geht es ab 15.30 Uhr.

Außerdem ist die nächste Veranstaltung der Reihe „Künstliche Intelligenz -> verständlich“ geplant. Diesmal geht es um „KI in der Mobilität“, um 18.30 Uhr beginnt die Webkonferenz, den einführenden Vortrag hält Uwe Meinberg, Professor an der BTU Cottbus-Senftenberg. Er bietet Einblicke in die Welt der intelligenten Mobilität und deren aktuelle Herausforderungen.

Am 11. März von 14 bis 17 Uhr findet das 4. Forum Neue Mobilitätsformen statt. Das Thema ist „Ridepooling – ein Beitrag für zukunftsfähige Mobilität“. Ab 15 Uhr gibt es außerdem Präsentationen, die im Rahmen des regionalen Innofab-Ideenwettbewerbs stattfinden.

Am 12. März ist von 9 bis 13 Uhr das Energiesymposium, diesmal zum Thema „Neue Energie für die Mobilitätswende“, geplant.

Von Karen Grunow