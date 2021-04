Wildau

Einen Unfall gab es am späten Donnerstagabend in der Nähe des Haupteinganges zum A-10-Center in der Chausseestraße. Der Motorrad-Fahrer auf einer KTM-Maschine war dort mit einem Motorroller zusammengestoßen.Dabei wurde ein 16-Jähriger verletzt. Er musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Sachschaden blieb mit einigen Hundert Euro gering, wie die Polizei dazu am Freitag mitteilte.

Von MAZonline