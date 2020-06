Wildau

Am Mittwoch wurden zwischen 12 Uhr und 22 Uhr insgesamt acht Anzeigen in Wildau wegen versuchten Betruges erstattet, die allesamt dem gleichen Muster folgten. In allen Fällen waren Wildauer Senioren von Unbekannten angerufen worden, die sich als Polizisten ausgaben. Sowohl die Behauptung, ein naher Angehöriger habe einen Autounfall verursacht und benötige jetzt Bargeld für eine Kaution, als auch die immer wiederkehrende Geschichte von einer angeblich festgenommenen Tätergruppe sollten die Angerufenen dazu bringen, Bargeld an Unbekannte auszuhändigen. Die angerufenen Personen reagierten prompt und informierten die Polizei, so dass kein Schaden entstand.

